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VIDA ANIMAL Paulista: 96 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em um único ninho na Praia de Maria Farinha Área onde as tartarugas nasceram é monitorada diariamente pelo Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)

O nascimento de 96 filhotes de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), espécie ameaçada de extinção, foi registrado na Praia de Maria Farinha, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). Os animais nasceram na manhã da quinta-feira (18) em um único ninho localizado em frente ao Veneza Water Park.

A área onde as tartarugas nasceram é monitorada diariamente pelo Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). No local, ainda há dois ninhos restantes para eclosão: um localizado no Pontal e o outro em uma região diferente de Maria Farinha.

De acordo com a bióloga e diretora do NSU, Rayza Brasileiro, o nascimento destes filhotes marca a fase final da temporada reprodutiva 2025-2026 das tartarugas marinhas no litoral de Paulista.

"A colaboração da comunidade com a Semma é fundamental para ampliar o entendimento sobre a biodiversidade marinha, fortalecendo a produção de dados científicos e contribuindo para o conhecimento sobre as espécies que utilizam o nosso litoral para reprodução", declarou.

A equipe técnica da secretaria garante a proteção desses ninhos durante todo o período de incubação e eclosão. Segundo Rayza, todas as informações coletadas durante o monitoramento são incorporadas a bancos de dados nacionais para contribuir com estudos e análises que auxiliam na definição do estado de conservação das espécies marinhas.

96 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em um único ninho na Praia de Maria Farinha. - Foto: Flávio Alves/SEI

96 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em um único ninho na Praia de Maria Farinha. - Foto: Flávio Alves/SEI

96 filhotes de tartaruga-de-pente nascem em um único ninho na Praia de Maria Farinha. - Foto: Flávio Alves/SEI



O município, inclusive, já havia registrado o



O que fazer se avistar o nascimento de tartarugas

A secretaria também passa orientações para moradores e visitantes que identificarem a eclosão dos ninhos ou o deslocamento dos filhotes em direção ao oceano. É importante entrar em contato com o Núcleo de Sustentabilidade Urbana pelo WhatsApp (81) 99836-9947 ou acionem a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. O município, inclusive, já havia registrado o nascimento de 315 filhotes de tartaruga-de-pente na praia de Enseadinha , no Janga, em abril. A quantidade chamou atenção e foi considerada inédita na temporada reprodutiva 2025-2026.A secretaria também passa orientações para moradores e visitantes que identificarem a eclosão dos ninhos ou o deslocamento dos filhotes em direção ao oceano. É importante entrar em contato com o Núcleo de Sustentabilidade Urbana pelo WhatsApp (81) 99836-9947 ou acionem a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

"A Secretaria recomenda ainda que, ao avistar uma tartaruga desovando ou filhotes se deslocando para o mar, é fundamental manter distância e evitar o uso de luzes artificiais, que podem desorientar os animais", completou.

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