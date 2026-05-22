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Pernambuco Paulista abre cadastro para auxílio estadual de famílias atingidas pelas fortes chuvas Auxílio Pernambuco prevê o pagamento de parcela única no valor de R$ 2.500 para famílias de baixa renda atingidas por chuvas

As famílias atingidas pelas chuvas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, poderão se cadastrar, a partir da próxima segunda-feira (25), para receber o Auxílio Pernambuco.



O benefício estadual no valor de R$ 2.500 destinado a moradores que sofreram perdas materiais provocadas pelos alagamentos registrados no município.

O auxílio está previsto em lei estadual sancionada pela governadora Raquel Lyra em maio deste ano. A legislação prevê o pagamento de parcela única no valor de R$ 2.500 para famílias de baixa renda atingidas pelas chuvas em municípios em situação de emergência.

Cerca de 120 famílias da cidade já foram identificadas inicialmente pela Defesa Civil Municipal como potencialmente elegíveis ao benefício.

Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e comprovar perdas materiais causadas pelas chuvas.



O cadastro será realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Os moradores deverão apresentar documentação pessoal, comprovante de inscrição no CadÚnico e fotografias que comprovem os prejuízos registrados nas residências atingidas.

A concessão do benefício será realizada pelo Governo de Pernambuco após análise e validação da documentação apresentada pelas famílias.

Segundo a gestão municipal, a Prefeitura do Paulista segue acompanhando as famílias afetadas por meio da atuação integrada da Defesa Civil Municipal e das equipes de assistência social.

O órgão também reforça que mantém o monitoramento das áreas atingidas e orienta que moradores em situação de risco acionem a Defesa Civil pelos canais oficiais do município.

O contato pode ser feito tanto pelo WhatsApp (81) 99784-0270 como pelo número 153.

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