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CASAMENTO COLETIVO Paulista abre inscrições para Casamento Coletivo gratuito com 180 vagas Prazo para habilitação nos cartórios da cidade segue até 31 de agosto

O município de Paulista realiza, no dia 3 de setembro deste ano, um Casamento Coletivo gratuito voltado para casais que desejam oficializar a união civil sem custos processuais.



Ao todo, estão sendo oferecidas 180 vagas, divididas igualmente entre três cartórios de registro civil da cidade.



As inscrições para a habilitação do processo seguem abertas até o dia 31 de agosto e a cerimônia oficial está agendada para o dia 3 de setembro, às 11h, no Clube Municipal do Nobre.

A iniciativa reúne os cartórios de Registro Civil do Centro de Paulista, da Praia de Conceição e de Paratibe.



O objetivo é facilitar o acesso à regularização do estado civil, garantir segurança jurídica às famílias e possibilitar que casais em situação de vulnerabilidade econômica possam oficializar sua união sem que os custos do procedimento sejam um impedimento.

Para a registradora civil e tabeliã Renata Cortez, a iniciativa aproxima o cidadão de seus direitos fundamentais.



"A realização do Casamento Coletivo reforça o papel do Registro Civil como instrumento de cidadania, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a proteção jurídica das famílias", destacou.

Paulista abre inscrições para Casamento Coletivo gratuito com 180 vagas. Foto: Pixabay

Os casais interessados devem comparecer presencialmente ao cartório correspondente à sua região dentro do prazo e no horário de atendimento para apresentar a documentação.



A documentação necessária para a inscrição e as demais etapas do procedimento serão informadas durante o atendimento.



Serviço:

Cartório de Registro Civil do Centro de Paulista

Shopping North Way

Atendimento: das 9h às 17h

60 vagas

Cartório de Registro Civil da Praia de Conceição

Shopping Norte Janga

Atendimento: das 8h às 16h

60 vagas

Cartório de Registro Civil de Paratibe

Rua Rio Unitex, nº 5, Paratibe

Atendimento: das 8h às 16h

60 vagas

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