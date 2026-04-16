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PAULISTA

Paulista abre inscrições para cursos gratuitos de Bombeiro Civil e Salvamento Aquático

Iniciativa do Programa Recomeço oferece qualificação profissional para jovens e adultos; inscrições começam no dia 4 de maio

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Programa Recomeço oferece capacitação nas áreas de Bombeiro Civil e Noções de Salvamento AquáticoPrograma Recomeço oferece capacitação nas áreas de Bombeiro Civil e Noções de Salvamento Aquático - Foto: Gustavo Guerra/SEI

A Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas (SEPOD), anunciou a abertura de novas vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional.

A ação faz parte do Programa Recomeço e oferece capacitação nas áreas de Bombeiro Civil e Noções de Salvamento Aquático. O objetivo é oferecer ferramentas de inserção no mercado de trabalho e geração de renda, com foco especial na ressocialização.

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As formações são divididas por faixa etária: a iniciação em Bombeiro Civil é voltada para jovens de 16 e 17 anos, enquanto a modalidade profissional e o curso de salvamento aquático são destinados a maiores de 18 anos. Segundo o secretário executivo Cícero Delhany, a ação é vital para quem busca novos projetos de vida:

“Os cursos representam uma oportunidade concreta de qualificação e geração de renda, contribuindo para o fortalecimento das famílias e para a construção de novos projetos de vida, especialmente para pessoas em processo de superação da dependência química”, destacou o secretário.

As inscrições começam no dia 4 de maio e serão realizadas de forma online, através de um link que será disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura do Paulista.

Embora o curso seja gratuito, a gestão municipal sugere a doação voluntária de 2 kg de alimentos não perecíveis no ato da matrícula, que serão destinados a famílias desabrigadas pelas chuvas recentes no município.

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