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Região Metropolitana do Recife Paulista: adolescente de 17 anos é baleado no bairro do Janga após discussão no trânsito Vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro

Um adolescente de 17 anos foi baleado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada desta sexta-feira (22).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu após uma discussão no trânsito.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro.



Procurado pela reportagem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou não ter registro da ocorrência.

Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

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