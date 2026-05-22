Sex, 22 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Paulista: adolescente de 17 anos é baleado no bairro do Janga após discussão no trânsito

Vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro

Reportar Erro
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o casoDepartamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso - Foto: Google Street View/Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi baleado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada desta sexta-feira (22).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu após uma discussão no trânsito.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro.

Procurado pela reportagem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou não ter registro da ocorrência.

Leia também

• RMR: Pernambuco concede 3,4 mil paradas de ônibus à iniciativa privada em contrato de R$ 18 milhões

• São João do Recife terá Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Jorge de Altinho; confira atrações

• Recife: suspeito de tráfico internacional de drogas é preso em flat de alto padrão em Boa Viagem

Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter