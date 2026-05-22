Paulista: adolescente de 17 anos é baleado no bairro do Janga após discussão no trânsito
Vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro
Um adolescente de 17 anos foi baleado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada desta sexta-feira (22).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso aconteceu após uma discussão no trânsito.
A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro.
Procurado pela reportagem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou não ter registro da ocorrência.
Leia também
• RMR: Pernambuco concede 3,4 mil paradas de ônibus à iniciativa privada em contrato de R$ 18 milhões
• São João do Recife terá Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Jorge de Altinho; confira atrações
• Recife: suspeito de tráfico internacional de drogas é preso em flat de alto padrão em Boa Viagem
Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.