A- A+

Saúde Paulista anuncia distribuição de testes rápidos de gravidez na rede municipal de saúde Ao todo, são quatro mil testes rápidos de gravidez que a Prefeitura do Paulista recebeu do Governo Federal

Paulista, cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR), irá disponibilizar testes rápidos para identificação de gravidez na rede municipal de saúde.



A iniciativa faz parte dos cuidados básicos de atenção à mulher, que envolvem a orientação para uso de anticoncepcionais, palestras sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e pré-natal.

“A entrega destes testes nas unidades de saúde do município é muito importante para que a gente possa detectar precocemente a gravidez e iniciar o quanto antes o pré-natal, que é tão importante para a gestante e o bebê”, disse a superintendente de Atenção Básica do Paulista, Maristela Blera.

Na reunião que anunciou o novo método para identificar gravidez na rede de saúde municipal, os enfermeiros da Atenção Básica de Saúde receberam o material para efetuar a entrega nas unidades. Os profissionais também participaram de palestras a respeito da atualização dos fluxos e do envio de insumos para as testagens rápidas de Sífilis e HIV e informações sobre os protocolos para atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Atenção Básica.

Ao todo, são quatro mil testes rápidos de gravidez que a Prefeitura do Paulista recebeu do Governo Federal.

“O município já realiza a testagem com 24 horas, mas o teste rápido in loco permite que a mulher já saia de lá com o resultado, se está ou não gestante e se precisa usar algum anticoncepcional, além de prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis”, afirmou a superintendente de Políticas Estratégicas, Jakeline Morais.

Veja também

EDUCAÇÃO Bancada da educação na Câmara se movimenta para ampliar Pé-de-Meia no Rio Grande do Sul