Paulista assina convênio e lança Programa "Esse Rio é Meu"

Com intuito de fomentar a preservação dos rios, em uma iniciativa inédita no Nordeste, foi lançado em Paulista, nesta quarta-feira (06), o programa "Esse Rio é Meu". Ao todo, 58 escolas municipais integrarão a ação educativa de recuperação e preservação dos rios Timbó e Paratibe.

O trabalho já acontece em cidades do Sudeste, mas é pioneiro em Pernambuco. A iniciativa é fruto de integração de forças, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Pesca; e Secretaria de Educação.

Com a implementação do programa na cidade, cerca de 21 mil estudantes e 977 docentes atuarão na iniciativa. O programa atua em outros cinco municípios: Rio de Janeiro, Cabo Frio e Cachoeiras de Macacu (RJ), em Jacareí (SP) e Itabira (MG).

Durante o evento, a presidente da organização planetapontocom, Silvana Gontijo, destacou que a causa mais apontada por 72% dos estudantes em uma pesquisa realizada professores no Brasil, era a questão hídrica. Esse dado foi importante e contribuiu para a criação do projeto.

“Foi aí que pensamos numa atividade prática, como a despoluição dos rios. Aqui a gente começa agora uma etapa nova de implementação. Para isso, recursos da instituição estão a postos para atender o município, para que a gente comece, rapidamente, a recuperar os dois rios”, explicou.

As ações propostas na Secretaria de Educação serão voltadas para os estudantes, professores, gestores, técnicos da Secretaria e a comunidade ribeirinha. Além das 58 escolas, a gestão municipal irá trabalhar também com as comunidades, para mobilizar e estimular os estudantes pela preservação ambiental do município.

“Nosso papel é botar o pé na estrada, buscar parcerias, empresários. Vamos transformar a vida das pessoas, fazendo um mundo melhor, como vimos aqui as crianças e adolescentes nessa luta por um mundo melhor. Esse Rio é Nosso”, disse o prefeito Yves Ribeiro.

