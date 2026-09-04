A- A+

PAULISTA Paulista celebra 91 anos de emancipação com polos de festa e esquema especial de serviços; confira Município terá comemorações cívicas, religiosidade e shows no Parque Aurora, Forte de Pau Amarelo e Praça João Pessoa

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), completa 91 anos de emancipação política nesta sexta-feira (4).



Para marcar a data, a gestão municipal preparou uma programação que se estende até o domingo (6), reunindo solenidades cívicas, apresentações musicais, atividades infantis e eventos religiosos espalhados por diferentes pontos da cidade.



Devido ao feriado municipal, alguns serviços públicos terão o funcionamento alterado, enquanto as atividades essenciais, como coleta de lixo e urgência médica, serão mantidos em regime de plantão.



Para atender ao público presente nos polos festivos, a Secretaria de Saúde do município montou uma estrutura especial com pontos médicos, unidades do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e equipes de Vigilância Sanitária.





Confira a programação completa:

Educação e civismo

As celebrações começaram às 7h desta sexta-feira (4), com o tradicional hasteamento das bandeiras na sede da Prefeitura de Paulista.



Na véspera do feriado, a quinta-feira (3) contou com um ato cívico promovido pelo Colégio Municipal José Firmino da Veiga.



A unidade realizou um desfile simbólico com a apresentação da Banda de Metais e Percussão e do corpo coreográfico da escola, homenageando o aniversário do município e o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro.

Desfile cívico do Colégio Municipal José Firmino da Veiga. Foto: SEEPA



Abre e Fecha do feriado

Feiras e Mercados

A Feira Livre do Centro de Paulista funciona normalmente nesta sexta-feira (4). Já a Feira Livre de Paratibe abrirá no feriado com horário reduzido, encerrando o atendimento às 14h. Os demais mercados públicos funcionam em seu horário habitual.



Coleta de lixo

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos mantém o cronograma de coleta operacional sem interrupções.



Unidades de Saúde

Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas na sexta-feira (4), retomando os atendimento na terça-feira (8), às 8h.



Já a Prontoclínica Torres Galvão (PTG), terá funcionamento normal em regime de plantão 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no CAPS Tereza Noronha. Na PTG, a emergência odontológica atenderá em regime contínuo das 18h da sexta (4) até às 7h da segunda (7).



Programação dos Polos culturais e religiosos

4 de setembro | Sexta-feira

Parque Aurora

Festival PNAB Sons de Pernambuco

Palco Emisfério Sol: Blocos Líricos, Brincarteando, Faces Culturais, Hiago Cruz e Boi de Maria Preta

Palco Coreto Iluminado: The Voyagers, Kevin Marques e Ruan Gabriel

Espaço Lúdico: Recreação Tio Tony, Contação de História ALAP, Brincarteando e Marketingue Diorgenes Lima

Forte de Pau Amarelo

Saravá Paulista

05h: Café da manhã e abertura com Águas de Oxalá

18h: Ritual dos Ogãs de Louvação

19h: Cerimonialista Rebeka

19h30: Afoxé Sabá

21h: Flor que se Cheira

22h: Coco Chinelo de Pau

Praça João Pessoa | Polo Principal

Programação católica:

Jaime Bomfim

Frei Damião Silva

Colo de Deus

5 de setembro | Sábado

Parque Aurora

Festival PNAB Sons de Pernambuco

Palco Emisfério Sol: Grupo Grial de Teatro e Acordes Dedilhados

Palco Coreto Iluminado: Boi de Maria Preta, Rafael Inácio e Anderson Miguel

Espaço Lúdico: Recreação Tio Tony, Contação de História ALAP e Brincarteando

Forte de Pau Amarelo

Saravá Paulista

Coco de Catemba

Mestre Guga

Ciranda Novas/Capoeira Rari Sobral

Praça João Pessoa | Polo Principal

Programação evangélica:

Grupo Somos Três

Bruno Reyner

Canção e Louvor

6 de setembro | Domingo

Parque Aurora

Festival PNAB Sons de Pernambuco

Palco Emisfério Sol: Grupo Grial de Teatro, Nelson Brederode e Jonatas Onofre

Palco Coreto Iluminado: Roda de Samba da Aurora, Cordel de Aço e Rockdubão

Espaço Lúdico: programação infantil

Praça João Pessoa | Polo Principal

Day Araújo 18h às 19h

Ycaro Andrade: 19h30 às 20h30

Luiza Kethly: 21h às 22h

Lari Lauany: 22h30 às 23h30

Priscila Senna: 0h às 1h30

Paulista celebra 91 anos de emancipação com polos de festa e esquema especial de serviços. Foto: Arquivo / Divulgação



Esquemas de saúde nas festas

Polo principal (Praça João Pessoa)

Posto médico em funcionamento das 18h às 2h, de sexta a domingo, com médicos, enfermeiros e apoio de ambulância. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) estará no local oferecendo testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, das 18h à 0h.



Polo Saravá (Forte de Pau Amarelo)

Ambulância de plantão na sexta (4) e sábado (5), das 18h à 0h.



Polo Parque Aurora

Ambulância de plantão na sexta (4) e sábado (5), das 17h às 23h.



Vigilância Sanitária

Equipes fiscalizam os pontos de venda de alimentos e bebidas nos polos das 17h às 2h, orientando os comerciantes sobre higiene e segurança alimentar.

Veja também