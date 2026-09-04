Paulista celebra 91 anos de emancipação com polos de festa e esquema especial de serviços; confira
Município terá comemorações cívicas, religiosidade e shows no Parque Aurora, Forte de Pau Amarelo e Praça João Pessoa
O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), completa 91 anos de emancipação política nesta sexta-feira (4).
Para marcar a data, a gestão municipal preparou uma programação que se estende até o domingo (6), reunindo solenidades cívicas, apresentações musicais, atividades infantis e eventos religiosos espalhados por diferentes pontos da cidade.
Devido ao feriado municipal, alguns serviços públicos terão o funcionamento alterado, enquanto as atividades essenciais, como coleta de lixo e urgência médica, serão mantidos em regime de plantão.
Para atender ao público presente nos polos festivos, a Secretaria de Saúde do município montou uma estrutura especial com pontos médicos, unidades do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e equipes de Vigilância Sanitária.
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Confira a programação completa:
Educação e civismo
As celebrações começaram às 7h desta sexta-feira (4), com o tradicional hasteamento das bandeiras na sede da Prefeitura de Paulista.
Na véspera do feriado, a quinta-feira (3) contou com um ato cívico promovido pelo Colégio Municipal José Firmino da Veiga.
A unidade realizou um desfile simbólico com a apresentação da Banda de Metais e Percussão e do corpo coreográfico da escola, homenageando o aniversário do município e o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro.
Abre e Fecha do feriado
Feiras e Mercados
A Feira Livre do Centro de Paulista funciona normalmente nesta sexta-feira (4). Já a Feira Livre de Paratibe abrirá no feriado com horário reduzido, encerrando o atendimento às 14h. Os demais mercados públicos funcionam em seu horário habitual.
Coleta de lixo
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos mantém o cronograma de coleta operacional sem interrupções.
Unidades de Saúde
Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas na sexta-feira (4), retomando os atendimento na terça-feira (8), às 8h.
Já a Prontoclínica Torres Galvão (PTG), terá funcionamento normal em regime de plantão 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no CAPS Tereza Noronha. Na PTG, a emergência odontológica atenderá em regime contínuo das 18h da sexta (4) até às 7h da segunda (7).
Programação dos Polos culturais e religiosos
4 de setembro | Sexta-feira
Parque Aurora
Festival PNAB Sons de Pernambuco
Palco Emisfério Sol: Blocos Líricos, Brincarteando, Faces Culturais, Hiago Cruz e Boi de Maria Preta
Palco Coreto Iluminado: The Voyagers, Kevin Marques e Ruan Gabriel
Espaço Lúdico: Recreação Tio Tony, Contação de História ALAP, Brincarteando e Marketingue Diorgenes Lima
Forte de Pau Amarelo
Saravá Paulista
05h: Café da manhã e abertura com Águas de Oxalá
18h: Ritual dos Ogãs de Louvação
19h: Cerimonialista Rebeka
19h30: Afoxé Sabá
21h: Flor que se Cheira
22h: Coco Chinelo de Pau
Praça João Pessoa | Polo Principal
Programação católica:
Jaime Bomfim
Frei Damião Silva
Colo de Deus
5 de setembro | Sábado
Parque Aurora
Festival PNAB Sons de Pernambuco
Palco Emisfério Sol: Grupo Grial de Teatro e Acordes Dedilhados
Palco Coreto Iluminado: Boi de Maria Preta, Rafael Inácio e Anderson Miguel
Espaço Lúdico: Recreação Tio Tony, Contação de História ALAP e Brincarteando
Forte de Pau Amarelo
Saravá Paulista
Coco de Catemba
Mestre Guga
Ciranda Novas/Capoeira Rari Sobral
Praça João Pessoa | Polo Principal
Programação evangélica:
Grupo Somos Três
Bruno Reyner
Canção e Louvor
6 de setembro | Domingo
Parque Aurora
Festival PNAB Sons de Pernambuco
Palco Emisfério Sol: Grupo Grial de Teatro, Nelson Brederode e Jonatas Onofre
Palco Coreto Iluminado: Roda de Samba da Aurora, Cordel de Aço e Rockdubão
Espaço Lúdico: programação infantil
Praça João Pessoa | Polo Principal
Day Araújo 18h às 19h
Ycaro Andrade: 19h30 às 20h30
Luiza Kethly: 21h às 22h
Lari Lauany: 22h30 às 23h30
Priscila Senna: 0h às 1h30
Esquemas de saúde nas festas
Polo principal (Praça João Pessoa)
Posto médico em funcionamento das 18h às 2h, de sexta a domingo, com médicos, enfermeiros e apoio de ambulância. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) estará no local oferecendo testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, das 18h à 0h.
Polo Saravá (Forte de Pau Amarelo)
Ambulância de plantão na sexta (4) e sábado (5), das 18h à 0h.
Polo Parque Aurora
Ambulância de plantão na sexta (4) e sábado (5), das 17h às 23h.
Vigilância Sanitária
Equipes fiscalizam os pontos de venda de alimentos e bebidas nos polos das 17h às 2h, orientando os comerciantes sobre higiene e segurança alimentar.