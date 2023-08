Paulista celebra padroeira do município a partir de sábado (2)

A- A+

A partir deste sábado (2), Paulista, na Região Metropolitana do Recife, começa a celebrar Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguapes, padroeira do município. Em sua 404ª edição, a festa irá até o próximo dia 10 de setembro, com romarias e missas ao longo destes nove dias.



A celebração, na Paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguapes, no bairro de Maranguape II, tem como tema "És, Senhora, Nossa Mãe". O tema é inspirado na oração "Salve Rainha" e "nos milagres relacionados à maternidade, que foram alcançados por famílias devotas da Virgem", explica o município.

Durante os nove dias, poderá ser feita doação de alimentos e itens de higiene, que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade e são assistidas pela igreja local. Os donativos devem ser deixados na Paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguapes.

De acordo com o pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, padre Charles Araújo, a celebração traz reflexões sobre como a solidariedade é imprescindível em uma sociedade e, em especial, sobre o lado mãe de Nossa Senhora. "A Virgem Maria não é apenas a manifestação da maternidade de Deus, mas ela se tornou a expressão da maternidade para Deus. Jesus Cristo a desejou como Mãe, por isso a escolheu", explica.



As homenagens à Nossa Senhora dos Prazeres começam oficialmente no sábado (2), a partir das 18h, com a carreata da bandeira saindo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Paratibe. Os veículos vão até a Avenida B, em Maranguape 2, e de lá o cortejo seguirá a pé para a igreja matriz, onde a flâmula será hasteada e, em seguida, acontece a missa de abertura. A liturgia será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Durante os nove dias de comemorações, os católicos participam de atividades religiosas como o Setenário das Alegrias sete dias de reflexão e oração sobre as sete alegrias de Maria , oração do Ofício de Nossa Senhora, carreatas, romarias, procissões, confissões, casamento comunitário, celebração da Primeira Eucaristia, batismos e missa em ação de graças pelos 88 anos de emancipação política do Paulista, 4 de setembro.



De 4 a 9 de setembro, haverá romarias saindo às 18h30, de vários pontos de Maranguape 2 em direção à matriz. No dia 7, feriado da Independência do Brasil, será a 3ª Romaria das Alegrias, reunindo fiéis das 11 paróquias do Vicariato Paulista - essa caminhada sairá Igreja Matriz de São Francisco de Assis, na Vila Torres Galvão, às 16h, até Maranguape 2, num percurso de mais de quatro quilômetros.

No último dia da celebração, domingo (10), a programação começa às 7h com o Ofício de Nossa Senhora, seguido da Missa Solene às 8h, presidida por padre Charles Araújo. Às 10h, o diácono Sérgio Douets celebra o Batismo para as crianças.



A missa de encerramento será às 16h, seguida por procissão com a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres pelas principais ruas e avenidas do bairro de Maranguape 2.

Veja também

Gripe aviária Gripe aviária causa alta mortandade de leões-marinhos na Argentina