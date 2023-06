A- A+

Paulista Com obra, atendimentos do Centro de Reabilitação de Terapias do Nobre são transferidos de local Serviço deve durar 50 dias.

A partir desta quinta-feira (15), os atendimentos oferecidos pelo Centro de Reabilitação de Terapias do Nobre, em Paulista, serão realizados nos bairros de Pau Amarelo e da Vila Torres Galvão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A mudança se dará enquanto enquanto durar a obra do centro do Nobre, que irá começar nesta quarta (14), segundo a prefeitura do município. Os serviços são de pintura e colocação de novo telhado e estão previstos para terminar em 50 dias.



Os atendimentos nos novos locais serão apenas para os agendamentos feitos no Nobre para este mês de junho e de julho próximo.

Segundo a Secretaria de Saúde do Paulista, as especialidades de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia e terapia ocupacional serão realizadas no Casarão da Rua Tchecoslováquia, 155, em Pau Amarelo e no Centro de Reabilitação Criança Feliz, localizado na Avenida Manoel Gonçalves da Silva, 76, na Vila Torres Galvão.

Veja também

INTERNACIONAL Trump chama sua acusação em caso de segredos de Estado de 'abuso de poder'