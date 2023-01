A- A+

Coronavírus Paulista começa a aplicar terceira dose da vacina contra Covid em crianças de 5 a 11 anos Segundo a prefeitura, o imunizante será aplicado nas unidades de saúde e no polo infantil do Paulista North Way Shopping

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, começa, nesta sexta-feira (6), a vacinar com a terceira dose contra a Covid-19 as crianças de 5 a 11 anos de idade. Segundo a prefeitura, o imunizante será aplicado nas unidades de saúde e no polo infantil do Paulista North Way Shopping.

A ampliação acontece após a liberação por parte do Ministério da Saúde. Segundo a recomendação, a vacinação deve acontecer dentro do intervalo especificado para os imunizantes CoronaVac e Pfizer.

Para a vacina Pfizer, é preciso um intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda doses. Já para a segunda dose da CoronaVac, só é possível após quatro semanas depois da primeira.

O Ministério da Saúde autoriza a aplicação a partir de quatro meses após a segunda dose dos dois tipos de imunizantes para essa faixa etária.

Para poder se vacinar no polo fixo do Paulista North Way Shopping ou em um dos postos de saúde da cidade do Paulista, é preciso apresentar a documentação exigida, como: certidão de nascimento ou RG da criança, RG do responsável, comprovante de residência e o cartão de vacinação da Covid-19 com doses anteriores registradas.

