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Saúde

Paulista divulga ações de cuidado e prevenção em cronograma de mamografias para o mês de maio

Estratégia tem o objetivo de ampliar a cobertura do exame e abordar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama

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Ações de cuidado e prevenção serão intensificadas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife,Ações de cuidado e prevenção serão intensificadas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, - Foto: Chico Peixoto/SEI

Ações de cuidado e prevenção serão intensificadas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, para dar continuidade ao cronograma de mamografias ao longo do mês de maio.

Promovida pela Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Saúde da Mulher, a estratégia tem o objetivo de ampliar a cobertura do exame e incentivar o autocuidado.

A iniciativa também pretende abordar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, fator que aumenta significativamente as chances de tratamento e cura.

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Com atendimento descentralizado, uma unidade móvel de saúde percorrerá diversos bairros da cidade, facilitando o acesso das mulheres ao serviço.

Serão disponibilizados 80 exames por dia, sendo 40 no turno da manhã e 40 à tarde, com funcionamento das 8h às 16h, conforme o calendário estabelecido.

A ação é direcionada a mulheres com idade entre 40 e 74 anos, faixa etária considerada prioritária para o rastreamento da doença, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

Para realizar o exame, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Confira o cronograma:
04/05 – USF Quirino Ribeiro – Rua Belo Horizonte, 1080, Loteamento Conceição
12/05 – EREM Escritor José de Alencar – Rua 52, s/n, Maranguape I
15/05 – USF Chega Mais – Rua Portugal, nº 55, Loteamento Conceição
18/05 – USF João Abimael – Rua André Vidal de Negreiros, s/n, Vila Torres Galvão
29/05 – USF Maranguape IIB – Avenida F, nº 124, Maranguape IIB

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