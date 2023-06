Paulista divulga atrações do São João; Almir Rouche e Nena Queiroga estão na programação

A- A+

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, divulgou a programação de São João do Vamos Paulistar 2023.

O evento acontece de 23 a 25 de junho, sempre a partir das 18h, na Praça João Pessoa, no centro da cidade.

Entre as atrações confirmadas estão Companhia do Calypso, Nena Queiroga, Almir Rouche, Dudu do Acordeon, Fabiana Pimentinha e Geraldo Lins.

De acordo com a Prefeitura de Paulista, o evento homenageia Beto Mix e Jorge Verdinho (In Memorian).

Confira progamação do São João do Vamos Paulistar 2023:

Sexta-feira (23)

Cylene Araújo

Zeca do Rolete

Dayse Santana

A Malvadona e Banda Biskui

Companhia do Calypso

Sábado (24)

Nena Queiroga

Fabiana Pimentinha

Banda Interativo

Dadá Boladão

Almir Roche

Domingo (25)

Walkiria Mendes

Anna Alves

Ângelo Gabriel

Dudu do Acordeon

Geraldinho Lins

