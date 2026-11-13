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Educação Paulista divulga prazos para renovação e inscrição de novas matrículas para o ano letivo de 2027

A Secretaria de Educação e Esportes do Paulista divulgou, nesta sexta-feira (13), o calendário para renovação, transferência de unidade e inscrição de novas matrículas na rede municipal de ensino. O planejamento contemplará a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para o estudantes que já estão matriculados na Rede Municipal, o período de renovação se encerra nesta sexta-feira (13).

Já com relação aos estudantes novos, a pré-matrícula deverá ser realizada exclusivamente de pela internet por meio deste link, a partir das 8h do dia 15 de dezembro, até às 23h59 do dia 30 de dezembro.

Após a realização da pré-matrícula online, os responsáveis deverão comparecer presencialmente às unidades de ensino, entre 4 e 15 de janeiro de 2027, para apresentar a documentação exigida e concluir o processo. A ausência nessa etapa poderá resultar na perda da vaga disponibilizada.

A Secretaria de Educação destacou ainda que a Central de Matrículas ficará com o atendimento suspenso para novos estudantes entre 14 de novembro de 2026 e 31 de janeiro de 2027. O sistema será reaberto entre 17 e 30 de janeiro de 2027, atendendo exclusivamente às vagas remanescentes.

De acordo com a pasta, o acesso estará disponível a partir das 8h do dia 17, encerrando-se às 23h59 do dia 30 de janeiro.

A partir de 1º de fevereiro de 2027, a Central de Matrículas retomará o atendimento para cadastrar os estudantes novatos na fila de espera, conforme a disponibilidade de vagas nas unidades escolares.

No processo de transferência da Rede Municipal para a Rede Estadual, a Secretaria já havia estabelecido o período de 5 a 31 de outubro de 2026.

Estudantes do município do Paulista Fotos: Juan Marvin/SEI

Os interessados em realizar o cadastro para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), devem se matricular por meio do sistema online.

Segundo a Secretaria, as escolas que oferecem essa modalidade de ensino no município poderão auxiliar os interessados no preenchimento do cadastro, garantindo orientação e suporte durante o procedimento, sem substituir a inscrição pela plataforma digital.

O cronograma também prevê reuniões nucleadas com os gestores das unidades de ensino e o encaminhamento de ofícios para reserva de vagas entre 3 e 13 de novembro.

Essa etapa será destinada aos estudantes de escolas que deixarão de ofertar determinadas etapas ou modalidades de ensino. Nesses casos, a unidade de origem deverá encaminhar o documento à escola de destino, com cópia para a Gerência de Estrutura e Dinâmica Escolar (GEDE).

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