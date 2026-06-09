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Acidente Paulista: dois homens são atropelados e morrem após queda de motocicleta na BR-101 Acidente ocorreu no sentido Abreu e Lima da via por volta das 9h45 da manhã desta terça-feira (9)

Dois homens morreram após caírem de uma motocicleta no quilômetro 51,9 da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (9).



O acidente aconteceu no sentido Abreu e Lima da via, por volta das 9h45 da manhã, segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, existe a suspeita de que as vítimas caíram da moto e acabaram sendo atropelados por um veículo não identificado. Os dois homens faleceram no local.

A PRF também informou que está aguardando o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) no local do acidente.



O Samu informou ter sido acionado para um sinistro de trânsito entre uma moto e um caminhão, mas confirmou que as vítimas foram a óbito antes do atendimento.

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