Região Metropolitana do Recife Paulista: enfermeira morre após cair de moto e ser atropelada por caminhão de coleta de lixo Sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quarta-feira (14), na Estrada do Frio

Uma enfermeira de 44 anos, que estava na garupa de uma motocicleta, morreu após cair do veículo e ser atropelada por um caminhão de coleta de lixo.



O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quarta-feira (14), na Estrada do Frio, em Jardim Paulista, na cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a moto em que a enfermeira Janice Pereira de Medeiros de Lucena estava, conduzida por uma outra mulher, tombou na pista após passar por um buraco.

"De acordo com familiares, a via estava escura, devido a uma falta de energia no bairro, e a condutora, de 41 anos, ao passar por um buraco, teria perdido o controle do veículo", afirmou a corporação.

Após a motocicleta cair, a vítima foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo, não resistiu e morreu no local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 19h06, confirmou a morte de Janice Pereira e atendeu a condutora da motocicleta, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paulista.



O nome da condutora não foi divulgado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Por meio de nota, a Prefeitura de Paulista se solidarizou com os familiares e amigos da vítima e informou que o acidente ocorreu após uma ultrapassagem proibida realizada pelo acostamento, fora da faixa de rolamento da via.

"Nesse trecho externo à pista existe um buraco, onde a motociclista teria perdido o controle do veículo, vindo a colidir com um caminhão", diz a nota.

Agentes de trânsito da cidade estiveram no local para isolar a área e prestar apoio e, segundo a gestão, não identificaram buracos na pista de rolamento, apenas no acostamento.

Ainda de acordo com a prefeitura, o caminhão envolvido pertence à Empresa I9, prestadora de serviço à administração municipal. O veículo teria descido a via pela ladeira da Mirueira, que apresentava intenso fluxo no horário.

"O caminhão trafegava a aproximadamente 20 km/h. De acordo com o relato, por volta das 19h, a motocicleta realizou uma ultrapassagem pela direita, utilizando a banqueta, ficando em um ponto cego do caminhão. O motorista informou que apenas ouviu um estrondo no momento do impacto", relatou a gestão.

A nota detalha, ainda, que, ao passar pelo buraco, as ocupantes da motocicleta teriam se desequilibrado e caído, sendo a condutora para o lado da mata e a garupa na frente da roda.

"Após o acidente, o condutor do caminhão, acompanhado do advogado da empresa, dirigiu-se à Delegacia de Paulista, onde prestou esclarecimentos e foi liberado por volta da meia-noite. A empresa I9 também informou que lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais", destacou a gestão.

A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do município esclareceu, ainda, que os acidentes registrados recentemente na Estrada do Frio estão relacionados a manobras irregulares por parte dos condutores, como conversões em locais proibidos e ultrapassagens fora do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro.



A pasta comunicou que, como medida preventiva, a partir da segunda-feira (19), será iniciada a requalificação da sinalização da via e que, no mês seguinte, será implantado o canteiro central, além de outras ações para melhoria da organização do tráfego e da segurança viária.

O acidente de trânsito com morte foi registrado por meio da 8ª Delegacia Seccional de Paulista. A PCPE instaurou um inquérito policial para apurar o caso.

Coren-PE emite nota

Nas redes sociais, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) lamentou a morte da enfermeira Janice Pereira de Medeiros de Lucena, que atuava no Hospital Geral da Mirueira, em Paulista. Confira o comunicado na íntegra:

"Carinhosa e querida, Janice era enfermeira e atuava no Hospital da Mirueira, em Paulista. Dedicou sua vida à Enfermagem, deixando um legado de amor e comprometimento com a profissão e pela vida humana. Trilhou uma carreira brilhante, deixando grande saudade nas equipes e nos pacientes que acompanhou. Nossos pensamentos e profundos sentimentos estão com a família e amigos nesse momento de dor e tristeza. Oferecemos nossa solidariedade com votos de pesar e desejo de conforto", afirma a nota.

