Região Metropolitana do Recife

Paulista: enfermeira morre após cair de moto e ser atropelada por caminhão de coleta de lixo

Sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quarta-feira (14), na Estrada do Frio

Enfermeira Janice Pereira de Medeiros de Lucena estava na garupa de uma moto que caiu. Ela foi atropelada por um caminhãoEnfermeira Janice Pereira de Medeiros de Lucena estava na garupa de uma moto que caiu. Ela foi atropelada por um caminhão - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma enfermeira de 44 anos, que estava na garupa de uma motocicleta, morreu após cair do veículo e ser atropelada por um caminhão de coleta de lixo.

O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quarta-feira (14), na Estrada do Frio, em Jardim Paulista, na cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a moto em que a enfermeira Janice Pereira de Medeiros de Lucena estava, conduzida por uma outra mulher, tombou na pista após passar por um buraco.

"De acordo com familiares, a via estava escura, devido a uma falta de energia no bairro, e a condutora, de 41 anos, ao passar por um buraco, teria perdido o controle do veículo", afirmou a corporação.

Após a motocicleta cair, a vítima foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo, não resistiu e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 19h06, confirmou a morte de Janice Pereira e atendeu a condutora da motocicleta, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paulista.

O nome da condutora não foi divulgado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Por meio de nota, a Prefeitura de Paulista se solidarizou com os familiares e amigos da vítima e informou que o acidente ocorreu após uma ultrapassagem proibida realizada pelo acostamento, fora da faixa de rolamento da via.

"Nesse trecho externo à pista existe um buraco, onde a motociclista teria perdido o controle do veículo, vindo a colidir com um caminhão", diz a nota.

Agentes de trânsito da cidade estiveram no local para isolar a área e prestar apoio e, segundo a gestão, não identificaram buracos na pista de rolamento, apenas no acostamento.

Ainda de acordo com a prefeitura, o caminhão envolvido pertence à Empresa I9, prestadora de serviço à administração municipal. O veículo teria descido a via pela ladeira da Mirueira, que apresentava intenso fluxo no horário.

"O caminhão trafegava a aproximadamente 20 km/h. De acordo com o relato, por volta das 19h, a motocicleta realizou uma ultrapassagem pela direita, utilizando a banqueta, ficando em um ponto cego do caminhão. O motorista informou que apenas ouviu um estrondo no momento do impacto", relatou a gestão.

A nota detalha, ainda, que, ao passar pelo buraco, as ocupantes da motocicleta teriam se desequilibrado e caído, sendo a condutora para o lado da mata e a garupa na frente da roda.

"Após o acidente, o condutor do caminhão, acompanhado do advogado da empresa, dirigiu-se à Delegacia de Paulista, onde prestou esclarecimentos e foi liberado por volta da meia-noite. A empresa I9 também informou que lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com os familiares e amigos da vítima e informa que permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais", destacou a gestão.

A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do município esclareceu, ainda, que os acidentes registrados recentemente na Estrada do Frio estão relacionados a manobras irregulares por parte dos condutores, como conversões em locais proibidos e ultrapassagens fora do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A pasta comunicou que, como medida preventiva, a partir da segunda-feira (19), será iniciada a requalificação da sinalização da via e que, no mês seguinte, será implantado o canteiro central, além de outras ações para melhoria da organização do tráfego e da segurança viária.

O acidente de trânsito com morte foi registrado por meio da 8ª Delegacia Seccional de Paulista. A PCPE instaurou um inquérito policial para apurar o caso.

Coren-PE emite nota
Nas redes sociais, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) lamentou a morte da enfermeira Janice Pereira de Medeiros de Lucena, que atuava no Hospital Geral da Mirueira, em Paulista. Confira o comunicado na íntegra:

"Carinhosa e querida, Janice era enfermeira e atuava no Hospital da Mirueira, em Paulista. Dedicou sua vida à Enfermagem, deixando um legado de amor e comprometimento com a profissão e pela vida humana. Trilhou uma carreira brilhante, deixando grande saudade nas equipes e nos pacientes que acompanhou. Nossos pensamentos e profundos sentimentos estão com a família e amigos nesse momento de dor e tristeza. Oferecemos nossa solidariedade com votos de pesar e desejo de conforto", afirma a nota.

