Paulista entrega três novas cabines de Teleconsulta e amplia atendimento com especialistas
Com a expansão, município passa a contar com quatro unidades que oferecem consultas remotas com cardiologista, psiquiatra e clínica geral
A Prefeitura de Paulista inaugura, nesta quarta-feira (16), três novas cabines de Teleconsulta para reforçar o atendimento especializado na Atenção Básica. A solenidade oficial de entrega acontece às 9h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Maranguape I A e B, localizada na Rua 22, nº 55.
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Com a ampliação, a rede municipal passa a contar com quatro pontos de atendimento remoto. Além da USF São Pedro Pescador, no Janga, que é pioneira no projeto, as novas estruturas funcionarão nas USFs Maranguape I A e B, Vila Torres Galvão 1 e Jardim Paulista Alto.
O serviço permite que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) realizem consultas virtuais, em tempo real, com médicos nas áreas de Cardiologia, Psiquiatria Adulta e Clínica Médica, eliminando a necessidade de deslocamento para centros fora da cidade.
Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve passar primeiro por avaliação em uma unidade da rede municipal. Se houver necessidade de especialista, o encaminhamento é feito pela Regulação Municipal, que irá realizar o agendamento.
No dia marcado, o paciente comparece à cabine, onde conta com o suporte de um profissional de saúde para conduzir a consulta online, receber prescrições e solicitar novos exames.
Após a consulta, o usuário segue acompanhado pela rede municipal de saúde, conforme a conduta definida pelo especialista. Quando houver prescrição de medicamentos disponíveis na unidade, a retirada poderá ser feita no próprio local, seguindo o fluxo da Assistência Farmacêutica Municipal.