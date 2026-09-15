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PAULISTA Paulista entrega três novas cabines de Teleconsulta e amplia atendimento com especialistas Com a expansão, município passa a contar com quatro unidades que oferecem consultas remotas com cardiologista, psiquiatra e clínica geral

A Prefeitura de Paulista inaugura, nesta quarta-feira (16), três novas cabines de Teleconsulta para reforçar o atendimento especializado na Atenção Básica. A solenidade oficial de entrega acontece às 9h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Maranguape I A e B, localizada na Rua 22, nº 55.

Com a ampliação, a rede municipal passa a contar com quatro pontos de atendimento remoto. Além da USF São Pedro Pescador, no Janga, que é pioneira no projeto, as novas estruturas funcionarão nas USFs Maranguape I A e B, Vila Torres Galvão 1 e Jardim Paulista Alto.



O serviço permite que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) realizem consultas virtuais, em tempo real, com médicos nas áreas de Cardiologia, Psiquiatria Adulta e Clínica Médica, eliminando a necessidade de deslocamento para centros fora da cidade.

Paulista entrega três novas cabines de Teleconsulta. Foto: Juan Marvin/SEI e Fabiano Alves /SECOM

Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve passar primeiro por avaliação em uma unidade da rede municipal. Se houver necessidade de especialista, o encaminhamento é feito pela Regulação Municipal, que irá realizar o agendamento.



No dia marcado, o paciente comparece à cabine, onde conta com o suporte de um profissional de saúde para conduzir a consulta online, receber prescrições e solicitar novos exames.



Interior da cabine de Teleconsulta. Foto: Juan Marvin/SEI e Fabiano Alves /SECOM



Após a consulta, o usuário segue acompanhado pela rede municipal de saúde, conforme a conduta definida pelo especialista. Quando houver prescrição de medicamentos disponíveis na unidade, a retirada poderá ser feita no próprio local, seguindo o fluxo da Assistência Farmacêutica Municipal.

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