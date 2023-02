A- A+

Carnaval Paulista firma parceria e taxistas da cidade vão poder circular em Olinda e Recife no Carnaval Acordo com a Capital pernambucana será até o dia 22, enquanto que com a Marim dos Caetés será até dia 26

Os moradores da Região Metropolitana do Recife que têm o intuito de cair na folia ganharam mais opções de transportes para circular entre as cidades. Devido à grande demanda de passageiros no período carnavalesco até os polos de animação, a Prefeitura do Paulista assinou duas portarias conjuntas para a livre circulação de taxistas durante o Carnaval 2023.

Uma delas foi com a Prefeitura de Olinda, através da qual os profissionais de Paulista poderão circular e operar na Cidade de Olinda, e vice-versa. A outra portaria foi assinada em conjunto com a Prefeitura do Recife, e assim, a circulação entre os profissionais de ambas cidades, assim como no acordo com Olinda, poderão trabalhar livremente entre os dois territórios.

De acordo com o documento assinado pelos prefeitos Yves Ribeiro (Paulista) e Professor Lupércio (Olinda), através da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda, os taxistas já estão podendo usufruir dessa autorização entre as duas cidades até as 18h de 26/02/2023.

Já o documento assinado entre Paulista e Recife por Yves Ribeiro e João Campos, através da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), autoriza a livre circulação entre os taxistas de Paulista e Recife entre as duas cidades, das 6h de 16/02/2023 às 22h de 22/02/2023.

Veja também

JUSTIÇA Justiça alemã rejeita ação do Greenpeace contra grupo Volkswagen