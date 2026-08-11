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Região Metropolitana do Recife Paulista: gari é morto a tiros enquanto trabalhava no bairro de Maranguape I Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, na Avenida Colibri

Um gari de 46 anos foi assassinado a tiros enquanto trabalhava no bairro de Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, na Avenida Colibri.



Imagens de uma câmera de segurança captaram o som de dezenas de tiros disparados contra a vítima.

O gari, que não teve o nome divulgado, realizava serviço de limpeza na área quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta.

Crime aconteceu na manhã desta terça-feira (11) | Foto: Instagram/@maranguapeconectado/Reprodução

A motivação do crime não foi informada e ninguém foi preso até o momento.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado e realizou uma perícia no local. O Instituto de Medicina Legal (IML) também esteve na área e recolheu o corpo.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



"A vítima, um homem de 46 anos, foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação", afirmou a corporação.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Paulista para apurar outros detalhes do caso.



Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Paulista informou que o profissional de limpeza urbana era funcionário da empresa terceirizada I9 e estava em serviço no momento da ocorrência.

"A Polícia foi acionada e está realizando a apuração dos fatos. As informações necessárias estão sendo repassadas às autoridades competentes para colaborar com a apuração do caso. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho do profissional e manifesta seu pesar diante da ocorrência", afirma o comunicado.

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