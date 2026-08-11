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Região Metropolitana do Recife

Paulista: gari é morto a tiros enquanto trabalhava no bairro de Maranguape I

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, na Avenida Colibri

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Gari realizava serviço de limpeza na área quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicletaGari realizava serviço de limpeza na área quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta - Foto: Google Street View/Reprodução

Um gari de 46 anos foi assassinado a tiros enquanto trabalhava no bairro de Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, na Avenida Colibri.

Imagens de uma câmera de segurança captaram o som de dezenas de tiros disparados contra a vítima.

O gari, que não teve o nome divulgado, realizava serviço de limpeza na área quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta.

Crime aconteceu na manhã desta terça-feira (11) | Foto: Instagram/@maranguapeconectado/Reprodução

A motivação do crime não foi informada e ninguém foi preso até o momento.

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O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado e realizou uma perícia no local. O Instituto de Medicina Legal (IML) também esteve na área e recolheu o corpo.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"A vítima, um homem de 46 anos, foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação", afirmou a corporação.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Paulista para apurar outros detalhes do caso.

Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Paulista informou que o profissional de limpeza urbana era funcionário da empresa terceirizada I9 e estava em serviço no momento da ocorrência.

"A Polícia foi acionada e está realizando a apuração dos fatos. As informações necessárias estão sendo repassadas às autoridades competentes para colaborar com a apuração do caso. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho do profissional e manifesta seu pesar diante da ocorrência", afirma o comunicado.

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