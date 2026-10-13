A- A+

RMR Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados Equipamentos funcionarão diariamente, das 5h às 23h, para moradores, comerciantes, turistas e demais frequentadores dos espaços

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), agora conta com dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes. As estruturas foram inauguradas na segunda-feira (12), nos bairros da Aurora, no Centro, e na orla da praia do Janga, e funcionarão diariamente, das 5h às 23h, para moradores, comerciantes, turistas e demais frequentadores dos espaços.

Segundo a prefeitura da cidade, os sistemas contam com comandos automatizados e tecnologia de autolimpeza, "recursos que contribuem para a manutenção da higiene e tornam a utilização dos equipamentos mais prática".

De acordo com o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Thiago Andrade, a tecnologia é um diferencial para o município de Paulista.

"O sistema automatizado de limpeza a cada utilização vai contribuir para a economia de recursos, além de fortalecer o lazer na cidade e proporcionar mais conforto para quem frequenta esses locais”, destacou.

Banheiros públicos funcionarão diariamente, das 5h às 23h | Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Como funcionam

Segundo a prefeitura, um dos focos dos equipamentos é oferecer maior acessibilidade. Os banheiros contam com barras de apoio para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Além disso, os equipamentos funcionam com comandos automatizados e mensagens sonoras que orientam os usuários durante a utilização. "Esses recursos contribuem para ampliar a autonomia e facilitar o uso dos espaços", afirmou a prefeitura.

Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados. - Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados. - Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados. - Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados. - Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados. - Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Paulista inaugura dois banheiros públicos inteligentes e autolimpantes com comandos automatizados. - Foto: Fabiano Alves/Prefeitura de Paulista

Em breve, outros dois banheiros públicos inteligentes serão instalados no município - um no Centro e outro na Orla do Janga.

Veja também