SOLIDARIEDADE Paulista inaugura Centro Pop Dona Aderita para atendimento à população em situação de rua Projeto urbano-social tem como intuito oferecer atendimentos qualificados a pessoas em situação de rua

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) Dona Aderita foi inaugurado pela Prefeitura de Paulista na terça-feira (9).

O equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com capacidade para atender até 30 pessoas diariamente. O espaço fica localizado na Rua Severino Silva Lundgren, nº 2073, no Centro da cidade, em frente ao Conselho Tutelar.

O espaço ofertará três refeições diárias, banho, lavanderia, área de convivência, descanso, guarda de pertences, além de acompanhamento psicológico e social.

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde, o Centro Pop também contará com um setor destinado aos pets das pessoas atendidas, garantindo vacinação antirrábica e acompanhamento veterinário.

Oficinas e cursos serão ofertados para promover autonomia, reinserção social e, sempre que possível, o retorno ao mercado de trabalho.

Frutas, legumes, refeições e outros alimentos serão garantidos e oferecidos às pessoas em situação de rua que frenquentarem o espaço | Foto: Juan Marvin/SEI

Nos últimos dez dias, equipes técnica realizaram buscas ativas no Centro e nas áreas das praias, nos turnos diurno e noturno, identificando usuários, verificando documentação e orientando aqueles que ainda possuem vínculos familiares a retornarem às suas casas.

O objetivo é garantir que cada pessoa receba atendimento qualificado e ações que promovam a saída gradual da rua.

Durante a inauguração, o prefeito Severino Ramos destacou o caráter humano da política pública e relembrou o exemplo de sua mãe, homenageada no nome do Centro Pop.

“Quero agradecer a todos que fizeram esse momento acontecer. O número de pessoas em situação de rua no Brasil é alarmante e não podemos apenas discursar, precisamos agir. Como fazia dona Aderita, minha mãe, que acolhia quem batia à porta, dava banho, comida e um pouco de dignidade. É isso que estamos fazendo aqui: devolvendo humanidade. Temos muitos desafios pela frente, mas com trabalho e vontade, é possível transformar a vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

O Centro Pop também conta com uma lavanderia à disposição dos visitantes diários | Foto: Juan Marvin/SEI

A secretária de Desenvolvimento Social, Políticas Sobre Drogas, Direitos Humanos e Juventude, Amanda Rodrigues, reforçou que o equipamento representa um avanço fundamental na proteção social do município.

“No Centro Pop Dona Aderita nós iremos oferecer acolhida, escuta qualificada, apoio psicossocial, documentação, higiene pessoal, alimentação e encaminhamentos. Estamos tornando visíveis aqueles que, por muito tempo, foram invisíveis. Este equipamento é mais que um sonho: é a prova de que Paulista tem uma gestão humana, empática e comprometida com quem mais precisa”, destacou.

O espaço também oferece banhos, uma boa área de convivência e uma área de descanso, na qual os indivíduos podem dormir sossegados | Foto: Juan Marvin/SEI

