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REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Obras na rede elétrica causam interdição parcial em vias de Paulista a partir desta quarta-feira Intervenções seguirão até 31 de julho, segundo a prefeitura

A prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), realiza a partir desta quarta-feira (25) interdições parciais em importantes corredores viários do município para a implantação de postes de alta tensão.

Os serviços serão feitos diariamente, das 5h às 17h, e têm previsão de conclusão para o fim de julho.





As intervenções estão concentradas na Rodovia Francisco Brennand, conhecida como Estrada do Frio, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paulista; e na Avenida Presidente Tancredo Neves, no trecho entre a Praça de Jardim Paulista e a Rodovia Governador Mário Covas.



Dinâmica do trânsito

Durante os trabalhos, uma das faixas de rolamento será ocupada por guindastes e equipamentos da obra. A gestão municipal informou que interdições totais pontuais podem ocorrer conforme a necessidade operacional.

O tráfego contará com sinalização específica no local, mas a recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção ao passar pelos trechos.

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