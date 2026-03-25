Obras na rede elétrica causam interdição parcial em vias de Paulista a partir desta quarta-feira
Intervenções seguirão até 31 de julho, segundo a prefeitura
A prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), realiza a partir desta quarta-feira (25) interdições parciais em importantes corredores viários do município para a implantação de postes de alta tensão.
Os serviços serão feitos diariamente, das 5h às 17h, e têm previsão de conclusão para o fim de julho.
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As intervenções estão concentradas na Rodovia Francisco Brennand, conhecida como Estrada do Frio, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paulista; e na Avenida Presidente Tancredo Neves, no trecho entre a Praça de Jardim Paulista e a Rodovia Governador Mário Covas.
Dinâmica do trânsito
Durante os trabalhos, uma das faixas de rolamento será ocupada por guindastes e equipamentos da obra. A gestão municipal informou que interdições totais pontuais podem ocorrer conforme a necessidade operacional.
O tráfego contará com sinalização específica no local, mas a recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção ao passar pelos trechos.