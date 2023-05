Paulista inicia, nesta segunda-feira (15), vacinação contra influenza para público acima de 6 meses

A- A+

Após o Ministério da Saúde anunciar a ampliação da vacina contra a influenza para a população acima de 6 meses, a Prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, iniciou a imunização do público nesta segunda-feira (15).



No município, a vacinação ocorre nas unidades de saúde e em policlínicas (confira endereços na lista abaixo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os moradores da cidade também podem ser imunizados no polo itinerante do Centro Administrativo da Prefeitura, em Maranguape I, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Nos locais, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e caderneta de imunização, caso possua.





A ampliação do público foi autorizada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (12). Municípios ainda estão criando estratégias para iniciar a imunização, a exemplo do Recife.

De acordo com a publicação do MS, a ampliação ocorre devido ao aumento de internação de infecções respiratórias e do estoque de doses de vacinas.

O órgão federal ressaltou que, embora pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença, sendo necessário reforçar a importância da vacinação para o público.

Integram o grupo gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, entre outros.



Confira locais de vacinação contra a influenza na cidade de Paulista:

Polo Itinerante do Centro Administrativo da Prefeitura do Paulista: Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves (Avenida Brasil), 222, ao lado do Campo da Aviação, em Maranguape I, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Território I - de segunda a sexta, das 8h às 16h

Usf Jardim Paulista Baixo Iii - Rua 101, 25 - Jardim Paulista Baixo;

Usf Jardim Paulista IV - Rua 106, 196 - Jd. Paulista Baixo;

Usf Jardim Paulista Alto - Rua 160, 245 - Jd. Paulista Alto

Usf Arthur Lundgren II Baixo e Alto – Rua Da Resistência, S/N - Arthur Lundgren II;

Usf Albert Sabin - Rua Maravilha, S/N - Arthur Lundgren I;

Usf Elzanir Ferreira - Av. Lindolfo Collor, 1409 - Paratibe;

Policlínica Hélio Inácio - Rua 63, S/N – Jardim Paulista Baixo;

Policlínica Adolfo Speck - Rua Mimoso, 35 - Artur Lundgren I;

Centro De Saúde Sebastião Amaral - Rua 2° Travessa General Canabarros, S/N.

Território II - de Segunda a sexta, das 8h às 16h

Usf Aurora - Rua Aurora, 995 – Aurora;

Usf Miguel Rufino - Rua Dom Pedro I, 250 - Vila Torres Galvão;

Usf Mirueira - Travessa do Campo, 366 – Mirueira;

Usf Nobre - Rua Do Nobre, S/N – Nobre;

Usf Rural I - Estrada Do Visgueiro, 43 - Mata Do Ronca;

Usf Rural II - Granja Rodrigo, Rua Arlinda Pereira De Santana, Mumbeca;

Usf Fragoso I - 4a Travessa Agamenon Magalhães - Sítio Fragoso;

Usf Fragoso II - Rua Agnaldo Esteves, 150 - Sitio Fragoso;

Usf Vila Torres Galvão - Rua Frei Caneca, 56 - V. Torres Galvão;

Usf Chã Da Mangabeira – Rua Boa Vista, S/N, Chã Da Mangabeira;

Centro De Saúde João Abimael - Rua Andre Vidal De Negreiros, S/N - V. Torres Galvão.



Território III – de segunda a sexta, das 8h às 16h

Usf Maranguape II A - Rua 94, 02 - Maranguape II;

Usf Maranguape II B, Av. F, 142 - Maranguape II;

Usf Prazeres I e II - Av. A, 138a - Maranguape II;

Usf José Borges I E II - Av. 2, 113 - Alameda;

Usf Jurandir Freire II - Rua 105, S/N - Jardim Maranguape;

Policlínica Correia Mandu - Av. B, 955-1175 - Maranguape II.



Território IV - de segunda a sexta, das 8h às 16h

Usf Edgar Alves I - Rua Castelo Branco, S/N - Eng. Maranguape;

Usf São Pedro – Rua Lagoa Dos Gatos, S/N, Janga;

Usf Marcelo Dias (Tururu), Avenida Procurador Pedro Jorge, S/N, Janga;

Usf Nossa Senhora Aparecida - Rua Altinho, 60 – Janga;

Usf Pau Amarelo - Rua Dr. José Maurício, 246 - Pau Amarelo;

Usf Ana Nery - Avenida José Pereira de Amorim, S/N - Maria Farinha;

Usf Quirino Ribeiro - Rua Atena, 296 - Conceição;

Usf Chega Mais - Rua Portugal, 55 - Lot. Conceição;

Usf Dom Helder Câmara - Rua Nossa Senhora do Carmo, S/N - Conj. Praia do Janga, (terminal de ônibus);

Policlínica William Nascimento - Rua Cavaleiro, S/N, Janga;

Usf Conceição I - Rua Belo Horizonte, No1080 – Conceição.

