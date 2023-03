Paulista inicia, neste sábado (11), a vacinação bivalente em pessoas de 60 a 69 anos anos

A- A+

O município de Paulista avançou para a segunda fase da vacinação bivalente contra a Covid-19. Agora, o público com idade entre 60 e 69 anos começam a ser vacinados a partir deste sábado (11).

Além dos idosos, o público em geral (crianças a partir dos 5 anos e adultos) poderá ser vacinado no polo itinerante, localizado no Centro Administrativo da Prefeitura do Paulista, na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, no bairro de Maranguape I. O atendimento será das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento.

Para receber a vacina bivalente, é preciso ter tomado, ao menos, a primeira e a segunda doses, o que significa estar com o esquema completo.

Documentação

É necessário levar os comprovantes de todas as doses anteriores, CPF ou Cartão SUS, e o comprovante de residência. Lembrando que é preciso respeitar o intervalo de quatro meses após a última vacinação, antes de procurar pela dose da bivalente.

Documentação público infantil 5 a 11 anos

É preciso apresentar Certidão de Nascimento ou RG da criança, CPF ou Cartão SUS da criança, RG do responsável, comprovante de residência e cartão de vacinação da Covid-19 com as doses anteriores registradas (caso vá tomar a segunda ou a terceira dose).

Documentação público 12 anos e adulto

Para os menores de 18 anos, é preciso levar Certidão de Nascimento ou RG, CPF ou Cartão SUS, RG do responsável, comprovante de residência e cartão de vacinação da Covid-19 com as doses anteriores registradas (caso vá tomar a segunda ou a terceira dose). Para adultos, é preciso levar CPF, documento de identificação com foto, comprovante de residência e cartão de vacina.

