Paulista inicia uso da vacina bivalente contra Covid-19 para quem tem acima de 18 anos

A- A+

A exemplo de outros municípios da Região Metropolitana do Recife, Paulista inicia, nesta terça-feira (25), a vacinação contra a Covid-19 para o público a partir dos 18 anos usando o imuzante bivalente. A liberação acontece um dia após o Ministério da Saúde liberar o uso da dose para esse público.



A imunização é realizada nas unidades de saúde que já aplicam o imunizante e no polo itinerante do Centro Administrativo da Prefeitura, que fica na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, ao lado do Campo da Aviação, no bairro de Maranguape I. Não é necessário agendamento.



Nas unidades de saúde de Paulista, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Já no polo itinerante do Centro Administrativo, é também de segunda a sexta, mas começando às 9h e terminando às 16h. A aplicação da dose nos locias obedece a um calendário diário - clique para conferir.



Para se vacinar, além de ter a partir de 18 anos, é necessário que a pessoa tenha recebido recebido ao menos duas doses das vacinas monovalentes (D1 e D2), como esquema primário, ou recebido previamente qualquer vacina monovalente como dose de reforço.

Para se vacinar, é preciso apresentar dos seguintes documentos:



- RG, CPF ou cartão SUS

- Comprovante de residência e

- Comprovantes de todas as doses recebidas anteriormente.



Neste sábado (29), o município informa que haverá vacinação no polo itinerante, também com vacinas de rotina e contra a Influenza.





Veja também

Jaboatão dos guararapes Jovem de 20 anos é preso em flagrante suspeito de matar homem a facadas em Candeias, Jaboatão