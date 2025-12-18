A- A+

Natal Paulista inaugura iluminação temática para celebrar o Natal nesta sexta-feira (19) Decoração festiva está presente em diversos pontos da cidade da Região Metropolitana do Recife

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está preparada para receber o Natal a partir desta sexta-feira (19).

Com a instalação das iluminações temáticas, o "Natal Mágico" da cidade será inaugurado oficialmente para o público e busca transformar o espaço público com cores, luzes e símbolos festivos.

Entre os lugares que receberão o projeto estão a Praça Agamenon Magalhães e o Ecoparque das Paineiras, local onde estará o principal polo de iluminação, ambos no Centro, e a orla do Janga, que recebem os destaques da decoração luminosa.

Além desses pontos, outras áreas de Paulista também ganharam elementos natalinos, como árvores decoradas e estruturas iluminadas.

A decoração está em diferentes bairros, com a instalação de árvores de Natal na Praça Emílio Russel, em Maranguape I; no Campo do Tururu, no Janga; na praça da comunidade Nossa Prata, em Maranguape II; no viaduto da PE-22 com a PE-15, na área central; na Praça do Conjunto Beira-Mar, no Janga; e na Praça do terminal de ônibus de Pau Amarelo.

Segundo o superintendente municipal de Iluminação Pública, Wilson Lima, a iniciativa foi pensada para alcançar diferentes regiões da cidade.

“A proposta é levar a iluminação natalina para vários bairros, valorizando os espaços públicos e criando um clima acolhedor para moradores e visitantes. Todo o trabalho foi realizado com muito zelo e atenção à população, para que todos possam vivenciar esse período com mais luz, beleza e segurança”, destacou o gestor.

Paulista recebe iluminações natalinas para o período festivo. Foto: Flávio Alves/SEI

A Praça Agamenon Magalhães é um dos pontos que vão receber a decoração de natal. Foto: Flávio Alves/SEI

Inauguração oficial do Natal Mágico do Paulista ocorre nesta sexta-feira (19). Foto: Flávio Alves/SEI

Cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, está preparada para receber o período natalino. Foto: Flávio Alves/SEI

Espaço público do município vai receber cores, luzes e símbolos festivos para o Natal. Foto: Flávio Alves/SEI

Instalação da iluminação natalina em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Veja também