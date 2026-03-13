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PREVENÇÃO Paulista instala primeiro sensor de alagamento para monitorar nível de rios e prevenir enchentes Equipamento foi instalado na comunidade do Chega Mais, no Engenho Maranguape, área com histórico de alagamentos durante períodos de chuva

A Prefeitura do Paulista instalou, nesta sexta-feira (13), o primeiro sensor de alagamento do município. O equipamento tem como objetivo monitorar o nível da água e ajudar a antecipar ações de prevenção diante de períodos de chuva intensa.

A iniciativa é resultado de uma parceria com o Governo de Pernambuco, a Defesa Civil e a startup Ih Alagou, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia.

O sensor foi instalado na comunidade do Chega Mais, localizada no Engenho Maranguape, área que possui histórico de alagamentos em períodos chuvosos. Com o equipamento, a Defesa Civil do município passará a monitorar o nível da água no rio e também nas vias da comunidade, o que deve permitir respostas mais rápidas em situações de risco.

“Em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e a startup “Ih Alagou”, estamos realizando aqui a instalação do primeiro sensor de alagamento do município do Paulista. Para instalar o equipamento, usamos como critério o histórico das comunidades e hoje estamos contemplando a comunidade do Chega Mais, no Engenho Maranguape, que fica próxima a um rio que costuma transbordar em períodos chuvosos”, afirmou o superintendente administrativo da Defesa Civil, Jeremias Pestana.

De acordo com Lucas Leonides, CEO e fundador da startup Ih Alagou, o sistema permite acompanhar em tempo real o comportamento do nível da água por meio de uma plataforma acessada pela Defesa Civil.

“Para o sensor de alagamento, a gente utiliza um diferencial de pressão em que ele identifica o peso que a coluna de água faz acima dele. Ele é colocado no fundo do rio e vai indicar exatamente a quantidade de água presente. A partir disso, conseguimos monitorar a velocidade de subida ou descida do nível da água, permitindo que a Prefeitura alerte os moradores com maior rapidez”, explicou.

Segundo Jeremias Pestana, a próxima etapa do projeto prevê a instalação de dois pluviômetros para medir o volume de chuva, ampliando as ações de prevenção durante períodos chuvosos.

“Vamos acompanhar o volume de água, tanto do rio quanto de possíveis enchentes, e dessa maneira a Prefeitura do Paulista, a Defesa Civil e a Secretaria de Obras poderão agir de forma mais efetiva para garantir a segurança da população”, completou.

A gestão municipal informou que a iniciativa busca reduzir os impactos provocados por chuvas fortes e fortalecer as ações de proteção à população em situações de eventos climáticos mais severos.

Com informações da assessoria de imprensa

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