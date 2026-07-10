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CAPACITAÇÃO Paulista lança curso de bombeiro civil e guarda-vidas para capacitação de jovens do município Com a expectativa municipal de abrir novos turmas de formação ao longo do ano, as aulas iniciam na próxima terça-feira (14)

Embora as inscrições para a primeira turma do curso gratuito de bombeiro civil e guarda-vidas já tenham sido encerradas, a prefeitura de Paulista informa que novas etapas da capacitação serão abertas nos próximos meses.

A cada nova turma, serão disponibilizadas mais 100 vagas para jovens interessados na qualificação profissional. A primeira turma reúne participará de uma formação com duração de quatro meses.

A capacitação é promovida pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas, por meio do Programa Recomeço, e será ministrada pela empresa Asas de Águia Cursos Ltda.

A solenidade de lançamento do curso ocorreu nessa quinta-feira (9), no bairro de Arthur Lundgren II, e reuniu autoridades, alunos e familiares, marcando o início da iniciativa voltada à qualificação profissional da juventude de Paulista.

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI

Cerimônia de lançamento do curso, que ocorreu em Arthur Lundgren II. | Foto: João Gonçalves / SEI



"O curso será ministrado com uma metodologia diferenciada, sob a coordenação do tenente Ivo, bombeiro militar, e de profissionais altamente qualificados. Essa iniciativa fortalece as políticas públicas de prevenção e oferece novas oportunidades para a nossa juventude", destacou o secretário executivo de Políticas sobre Drogas, Cícero Delhany.

As inscrições desta primeira turma foram realizadas presencialmente, mas as próximas edições vão ocorrer remotamente, por meio do site da prefeitura.

"Um curso como esse oferece aos jovens uma perspectiva de futuro e uma profissão. Essa parceria demonstra a preocupação da gestão do prefeito Severino Ramos em profissionalizar nossa juventude, criando oportunidades, fortalecendo a inclusão social e ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. É mais um importante avanço para Paulista", afirmou o secretário de Governo, Fabiano Santos.

O estudante Jean Lucas Fernandes Lopes, de 18 anos, que estava entre os participantes, esclarece que vê na capacitação a oportunidade de realizar um sonho de infância.

"Meu pai foi bombeiro civil e, desde pequeno, eu dizia que também queria seguir essa profissão. Agora surgiu essa oportunidade e estou muito feliz. Espero adquirir experiência, me qualificar e conquistar meu espaço no mercado de trabalho. Estou bastante ansioso para começar", contou.

Presente ao evento, a juíza de Direito do 8º Juizado Especial das Relações de Consumo da Capital, Isânia Maria Moreira Reis, destacou o papel transformador da educação e da qualificação profissional.

"A educação emancipa o ser humano. Ela oferece direção, abre caminhos para um trabalho digno e fortalece a cidadania. Toda iniciativa que promove conhecimento e oportunidades contribui para a construção de uma sociedade melhor e reduz problemas que, muitas vezes, chegam ao Poder Judiciário", explicou.

As aulas terão início na próxima terça-feira (14), com a expectativa municipal de abrir novos ciclos de formação ao longo do ano, ampliando o número de vagas oferecidas por meio do Programa Recomeço e fortalecendo as ações de qualificação profissional destinadas à população.

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