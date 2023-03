Paulista lança guia orientador para requalificação civil de pessoas travestis e transexuais

A- A+

A Diretoria da Pessoa LGBT da cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, lança, nesta quarta (29), o guia orientador para requalificação civil de pessoas travestis e transexuais residentes na cidade.

Na cerimônia, que começa às 13h, no auditório da Uninassau Paulista, as pessoas que se enquadrem nos requisitos poderão fazer o agendamento para participar do primeiro mutirão de agendamento para mudança de nome na certidão de nascimento.

De acordo com a diretora de Política de Promoção da Igualdade Racial do Paulista, Nathalia Bringel, o guia fortalece a importância do direito à identidade pessoal das pessoas trans e travestis.

“A ação visa a garantia de direitos, cidadania e vida digna para a população LGBT do município. Podemos diminuir a burocracia, tendo em vista que eles terão o passo a passo nas mãos”, explica.

