imunização Paulista libera 200 doses da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 3 anos nesta quarta-feira (11) Não é necessário agendamento para receber o imunizante. Basta comparecer no polo infantil de vacinação, no Paulista North Way Shopping

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, liberou, nesta quarta-feira (11), 200 doses da vacina contra a Covid-19 Pfizer Baby, para bebês de 6 meses a menor de 3 anos, com ou sem comorbidades.



De acordo com o município, não é necessário agendamento para receber o imunizante. Basta comparecer no polo infantil de vacinação, localizado no Paulista North Way Shopping, no centro da cidade.

No local, é necessário apresentar RG e comprovante de residência do responsável; certidão de nascimento ou RG da criança, assim como CPF ou Cartão SUS.



Além da primeira dose, também serão aplicadas a segunda dose, após intervado de três semanas da imunização inicial; e a terceira, oito semanas depois da segunda dose.

Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI), de Paulista, após aplicação de todo o estoque disponibilizado, o órgão irá aguardar o repasse de mais unidades do imunizante, por parte do Governo de Pernambuco.

