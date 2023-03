Paulista libera vacinação bivalente para gestantes, trabalhadores da saúde e outros grupos; confira

A- A+

A partir desta terça-feira (21), a vacinação bivalente contra a Covid-19, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, está disponível para novos grupos prioritários.



Nesta nova fase, podem receber o imunizante gestantes; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (mediante laudo); adolescentes em cumprindo de medida socioeducativa; pessoas privadas de liberdade e funcionários dessas instituições.



Além dos novos grupos, a vacinação bivalente continua atendendo os públicos já liberados anteriormente, como pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP), abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos (com apresentação de laudo); comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na cidade de Paulista, a vacinação bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada de segunda a sexta-feira, no polo itinerante localizado no Centro Administrativo, no bairro de Maranguape I, das 9h às 16h; e nas unidades de saúde, das 8h às 16h.



Para receber o imunizante, os grupos contemplados precisam ter tomado ao menos a D1 e a D2 de algum imunizante contra a doença, e apresentar CPF ou Cartão SUS, e o comprovante de residência. A prefeitura de Paulista lembra é preciso respeitar o intervalo de quatro meses após a última vacinação, antes de receber a dose da vacina bivalente.

