Educação Paulista abre matrículas para estudantes novatos da rede municipal de ensino nesta quarta (17) Pré-matrícula pode ser realizada até 30 de dezembro

Começa, na próxima quarta-feira (17), às 8h, o processo de matrículas para alunos novatos da rede municipal de ensino de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para o ano letivo de 2026. As vagas são para os ensinos fundamental 1 e 2.

O cronograma oficial foi divulgado pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, nesta segunda-feira (15).

Processo de matrícula

A primeira fase consiste na pré-matrícula on-line, que pode ser realizada até 30 de dezembro pela plataforma oficial do município (acesse aqui).

Nesta etapa, os pais ou responsáveis devem preencher os dados do estudante e indicar a escola de preferência. Ao final do processo, é gerado um protocolo de inscrição.

A secretaria reforça, no entanto, que a pré-matrícula não garante automaticamente a vaga, sendo obrigatória a validação presencial.

A segunda etapa é a efetivação da matrícula, que ocorrerá de forma presencial, entre 5 e 16 de janeiro de 2026, diretamente na escola escolhida durante a pré-matrícula.

Para confirmar a vaga, os responsáveis devem apresentar a documentação exigida, que é a seguinte:

Requerimento de matrícula, preenchido, assinado pelos pais, responsável legal, ou pelo(a) estudante com maioridade. O requerimento de matrícula só será válido com as devidas assinaturas;

declaração de transferência provisória ou certificado/histórico da escola de origem, (não devendo conter emendas e/ou rasuras), exceto para o 1º ano do Ensino Fundamental;

cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento;

comprovante de residência do último mês com o Código de Endereçamento Postal (CEP);

cópia da carteira de vacinação atualizada, conforme Lei Estadual nº 13.770/2009;

comprovante do tipo sanguíneo e do fator RH do estudante, conforme Lei Estadual nº 15.058/2013;

uma foto 3x4 recente;

comprovante com o número de identificação social (NIS) se o estudante for beneficiário da bolsa família ou equivalente;

cópia do CPF do estudante;

cópia de documento de identificação oficial e CPF dos pais e/ou responsáveis; e

autodeclaração de cor/raça.

Caso a matrícula não seja efetivada dentro do prazo, a vaga poderá ser disponibilizada para outro estudante.

Após o encerramento desse período, será iniciado o remanejamento de vagas, destinado às vagas não confirmadas.

A partir de 19 de janeiro de 2026, a Central de Vagas passará a administrar as oportunidades remanescentes, inclusive para estudantes novatos que não realizaram a pré-matrícula on-line.

A Secretaria de Educação e Esportes orienta pais e responsáveis a acompanharem atentamente o calendário e cumprirem todas as etapas dentro dos prazos estabelecidos, assegurando o acesso dos estudantes à rede municipal.



