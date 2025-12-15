Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

Paulista abre matrículas para estudantes novatos da rede municipal de ensino nesta quarta (17)

Pré-matrícula pode ser realizada até 30 de dezembro

Reportar Erro
Estudantes da Rede Municipal de PaulistaEstudantes da Rede Municipal de Paulista - Foto: Divulgação/Prefeitura de Paulista

Começa, na próxima quarta-feira (17), às 8h, o processo de matrículas para alunos novatos da rede municipal de ensino de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para o ano letivo de 2026. As vagas são para os ensinos fundamental 1 e 2.

O cronograma oficial foi divulgado pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, nesta segunda-feira (15).

Leia também

• Olinda abre pré-matrícula para novatos da rede municipal de ensino; confira calendário

• Desfile Natalino de Gravatá celebra a magia do Natal nordestino e encanta o público no fim de semana

• Araripina: três pessoas morrem após colisão envolvendo um carro e uma moto na BR-316

Processo de matrícula
A primeira fase consiste na pré-matrícula on-line, que pode ser realizada até 30 de dezembro pela plataforma oficial do município (acesse aqui). 

Nesta etapa, os pais ou responsáveis devem preencher os dados do estudante e indicar a escola de preferência. Ao final do processo, é gerado um protocolo de inscrição. 

A secretaria reforça, no entanto, que a pré-matrícula não garante automaticamente a vaga, sendo obrigatória a validação presencial. 

A segunda etapa é a efetivação da matrícula, que ocorrerá de forma presencial, entre 5 e 16 de janeiro de 2026, diretamente na escola escolhida durante a pré-matrícula.

Para confirmar a vaga, os responsáveis devem apresentar a documentação exigida, que é a seguinte:

Caso a matrícula não seja efetivada dentro do prazo, a vaga poderá ser disponibilizada para outro estudante.

Após o encerramento desse período, será iniciado o remanejamento de vagas, destinado às vagas não confirmadas.

A partir de 19 de janeiro de 2026, a Central de Vagas passará a administrar as oportunidades remanescentes, inclusive para estudantes novatos que não realizaram a pré-matrícula on-line.

A Secretaria de Educação e Esportes orienta pais e responsáveis a acompanharem atentamente o calendário e cumprirem todas as etapas dentro dos prazos estabelecidos, assegurando o acesso dos estudantes à rede municipal.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter