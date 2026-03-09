Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Paulista: motociclista é arremessado após colidir em carro no bairro do Janga

Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 6h40, na Avenida Dr. Cláudio Gueiros Leite

Reportar Erro
Motociclista não reduz a velocidade e acaba colidindo no carroMotociclista não reduz a velocidade e acaba colidindo no carro - Foto: Cortesia/@jangaordinarioo

Um motociclista foi arremessado após colidir em um carro em uma das principais vias no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 6h40, na Avenida Dr. Cláudio Gueiros Leite, e foi registrado por uma câmera de segurança.

A imagem mostra um grande fluxo de veículos na área e o momento em que o carro envolvido no acidente, que está em uma via lateral, aguarda para cruzar a avenida.

Somente após os motoristas pararem, o veículo avança na via, é quando a moto surge no corredor. O motociclista não reduz a velocidade e acaba colidindo no carro.

Leia também

• Mulher é agredida com golpes de espingarda durante assalto em Santa Cruz do Capibaribe

• Mulher de 40 anos é morta a facadas em via pública em Jaboatão dos Guararapes; PCPE investiga crime

• No Dia da Mulher, dois homens são presos em flagrante por violência doméstica na RMR

Com o impacto da batida, o condutor da moto é arremessado e cai no chão.

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9) | Foto: Cortesia/@jangaordinarioo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para o local e atendeu a vítima, de 29 anos, cujo nome não foi divulgado.

Ferido, o motociclista foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil do estado para apurar outros detalhes do sinistro, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter