A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: motociclista é arremessado após colidir em carro no bairro do Janga Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 6h40, na Avenida Dr. Cláudio Gueiros Leite

Um motociclista foi arremessado após colidir em um carro em uma das principais vias no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 6h40, na Avenida Dr. Cláudio Gueiros Leite, e foi registrado por uma câmera de segurança.

A imagem mostra um grande fluxo de veículos na área e o momento em que o carro envolvido no acidente, que está em uma via lateral, aguarda para cruzar a avenida.

Somente após os motoristas pararem, o veículo avança na via, é quando a moto surge no corredor. O motociclista não reduz a velocidade e acaba colidindo no carro.

Com o impacto da batida, o condutor da moto é arremessado e cai no chão.

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9) | Foto: Cortesia/@jangaordinarioo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para o local e atendeu a vítima, de 29 anos, cujo nome não foi divulgado.

Ferido, o motociclista foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil do estado para apurar outros detalhes do sinistro, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Veja também