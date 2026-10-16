Paulista: motorista de caminhão envolvido em colisão com ônibus não havia consumido bebida alcoólica
Informação foi constatada por meio do teste do etilômetro (bafômetro), realizado por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) após a ocorrência
O motorista do caminhão-pipa desgovernado que colidiu contra um ônibus e deixou 26 vítimas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nessa quinta-feira (15), não havia consumido bebida alcóolica.
A informação foi constatada por meio do teste do etilômetro (bafômetro), realizado por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) após a ocorrência.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em nota divulgada nesta sexta-feira (16), o teste apontou 0,00 mg/L, o que significa que nenhuma quantidade de álcool foi detectada pelo equipamento.
Além de verificar se havia o consumo de álcool, o efetivo também informou que realizou a sinalização do local do sinistro de trânsito e que as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do estado (PCPE). A PCPE, por sua vez, afirmou não ter registro da ocorrência.
O acidente envolvendo o caminhão e o ônibus ocorreu na tarde dessa quinta, na PE-15, em Paulista, nas proximidades do Terminal Integrado Pelópidas Silveira.
Imagens do local mostram o ônibus tombado na área e a parte traseira do caminhão-pipa, onde fica o reservatório de água, desprendida da carroceria. Ainda não há informações sobre o que motivou o sinistro.
De acordo com Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o ônibus capotou após a colisão, resultando em 26 vítimas atendidas na ocorrência.
Foram mobilizadas nove viaturas, incluindo equipes de resgate, atendimento pré-hospitalar, comando operacional e combate a incêndio.
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As equipes da corporação realizaram o resgate dos ocupantes do ônibus e prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas. Também realizaram a limpeza da via devido ao derramamento de combustível.
"Quatro pessoas em estado de maior gravidade foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a unidades hospitalares. As demais vítimas passaram por triagem e avaliação, com atendimentos e encaminhamentos conforme a necessidade", destacou o CBMPE.
Em nota, o Samu Metropolitano informou que recebeu, às 17h10 dessa quinta, uma ocorrência de sinistro de trânsito entre ônibus e caminhão, e que equipes do Samu de Abreu e Lima, de Igarassu, de Itapissuma, de Olinda e de Paulista, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas.
"O Samu socorreu seis vítimas, sendo cinco homens de, de 73 anos, 51 anos, 42 anos, 37 anos e 32 anos, e uma mulher, de 42 anos. Já os Bombeiros socorreram um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos", afirmou o Samu, que disse ter encaminhados os feridos ao Real Hospital Português, na área central do Recife.