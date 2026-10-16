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O motorista do caminhão-pipa desgovernado que colidiu contra um ônibus e deixou 26 vítimas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nessa quinta-feira (15), não havia consumido bebida alcóolica.



A informação foi constatada por meio do teste do etilômetro (bafômetro), realizado por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) após a ocorrência.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em nota divulgada nesta sexta-feira (16), o teste apontou 0,00 mg/L, o que significa que nenhuma quantidade de álcool foi detectada pelo equipamento.



Além de verificar se havia o consumo de álcool, o efetivo também informou que realizou a sinalização do local do sinistro de trânsito e que as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do estado (PCPE). A PCPE, por sua vez, afirmou não ter registro da ocorrência.



O acidente envolvendo o caminhão e o ônibus ocorreu na tarde dessa quinta, na PE-15, em Paulista, nas proximidades do Terminal Integrado Pelópidas Silveira.



Imagens do local mostram o ônibus tombado na área e a parte traseira do caminhão-pipa, onde fica o reservatório de água, desprendida da carroceria. Ainda não há informações sobre o que motivou o sinistro.

Caminhão-pipa e ônibus se envolvem em sinistro na PE-15, em Paulista | Foto: Redes Sociais/Reprodução

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o ônibus capotou após a colisão, resultando em 26 vítimas atendidas na ocorrência.



Foram mobilizadas nove viaturas, incluindo equipes de resgate, atendimento pré-hospitalar, comando operacional e combate a incêndio.

As equipes da corporação realizaram o resgate dos ocupantes do ônibus e prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas. Também realizaram a limpeza da via devido ao derramamento de combustível.



"Quatro pessoas em estado de maior gravidade foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a unidades hospitalares. As demais vítimas passaram por triagem e avaliação, com atendimentos e encaminhamentos conforme a necessidade", destacou o CBMPE.



Em nota, o Samu Metropolitano informou que recebeu, às 17h10 dessa quinta, uma ocorrência de sinistro de trânsito entre ônibus e caminhão, e que equipes do Samu de Abreu e Lima, de Igarassu, de Itapissuma, de Olinda e de Paulista, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas.



"O Samu socorreu seis vítimas, sendo cinco homens de, de 73 anos, 51 anos, 42 anos, 37 anos e 32 anos, e uma mulher, de 42 anos. Já os Bombeiros socorreram um homem de 33 anos e uma mulher de 42 anos", afirmou o Samu, que disse ter encaminhados os feridos ao Real Hospital Português, na área central do Recife.

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