Mulher de 24 anos morre vítima de choque elétrico em Paulista; Polícia Civil investiga caso

Uma mulher de 24 anos morreu vítima de choque elétrico em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na noite dessa quarta-feira (5).

A informação foi confirmada por meio de nota emitida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paulista.

O caso aconteceu nas proximidades da avenida Antônio Cabral de Souza, no bairro Nossa Senhora da Conceição. O nome da vítima não foi informado.

Segundo a corporação, acionada às 20h46, ao chegar ao local, encontrou populares realizando manobras de reanimação na vítima.

"A equipe prestou atendimento imediato e deu continuidade aos procedimentos, porém, infelizmente, a paciente não resistiu", afirmou o Samu Paulista.

Não há informações se o choque elétrico e consequente morte possuem relação com as fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a noite da segunda-feira (3).



Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que no local não havia fiação rompida ou vazamento de corrente na rede de distribuição.



"A estrutura indicada por moradores da localidade como possível motivador da ocorrência se trata de um fio de aterramento que pertence às instalações de um imóvel particular", destacou a empresa.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como "morte a esclarecer", por meio da 8ª Delegacia de Paulista.



"O corpo de uma mulher de 24 anos foi localizado em via pública com sinais aparentes de eletroplessão [descarga elétrica acidental]. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias", afirmou a corporação.

