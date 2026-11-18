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Região Metropolitana do Recife Paulista: mulher de 48 anos é assassinada a tiros dentro de casa no bairro de Maranguape II Vítima estava com o companheiro quando três homens invadiram o imóvel e efetuaram disparos de arma de fogo contra ela

Uma mulher foi morta a tiros em uma residência no bairro de Maranguape II, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na madrugada desta terça-feira (17).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, que foi acionada pela Central de Operações, a vítima, de 48 anos, estava com o companheiro quando três homens invadiram o imóvel e efetuaram disparos de arma de fogo contra a mulher.



"Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dentro do quarto do casal. Já os suspeitos conseguiram fugir", afirmou a PM, que fez o isolamento da área para a remoção do corpo pelas autoridades competentes. Não há detalhes sobre a motivação e autoria do crime.



O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o ocorrido como homicídio doloso, por meio da orça Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, e que investiga o caso para "identificar e qualificar os autores do crime".

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