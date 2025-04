A- A+

Região Metropolitana do Recife Paulista: mulher de 59 anos morre após receber descarga elétrica de máquina de lavar roupas Caso aconteceu em uma residência no bairro de Nossa Senhora da Conceição

Uma mulher de 59 anos morreu após receber uma descarga elétrica, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu em uma residência no bairro de Nossa Senhora da Conceição, na última segunda-feira (7).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o registro policial aponta que a mulher morreu após receber a descarga elétrica de uma máquina de lavar roupas.

Não há detalhes sobre as condições e uso do equipamento no momento do ocorrido.

O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A ocorrência de morte a esclarecer foi registrada por meio da 34ª Delegacia de Maria Farinha. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

