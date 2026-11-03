Paulista: mulher fica ferida após ser arremessada contra para-brisa de ônibus em frenagem brusca

A- A+

Uma mulher de 51 anos ficou ferida depois de ser arremessada contra o para-brisa de um ônibus após uma frenagem brusca na PE-22, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nessa segunda-feira (2).



Segundo o Consórcio Conorte, em nota enviada à Folha de Pernambuco, o sinistro de trânsito envolveu um coletivo da linha 1944 – TI Pelópidas/Maria Farinha/Loteamento Conceição, operado pela empresa Cidade Alta. O motorista teria realizado a frenagem para evitar colidir com um carro de passeio que parou repentinamente à sua frente.



"Com a manobra, uma passageira de 51 anos, que estava no interior do coletivo, foi projetada contra o para-brisa e sofreu escoriações nos braços e um ferimento superficial na cabeça", destaca o Conorte.



O Consórcio afirma, ainda, que a equipe de operação e o motorista prestaram o primeiro socorro à vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher sendo socorrida e parte do vidro do para-brisa do ônibus quebrado.

"A passageira foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada à unidade Unimed 3, em Olinda, acompanhada pelo esposo", ressalta a nota. O nome da vítima não foi informado, não sendo possível obter informações sobre o seu atual estado de saúde.



O Conorte destacou que o motorista do ônibus aguardou a chegada do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) para a conclusão dos procedimentos referentes à ocorrência.

Veja também