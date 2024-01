Paulista ganhará Praça das Corujas para preservação de ninhos das aves

A- A+

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, ganhará a Praça das Corujas, equipamento localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição, que busca a preservação ambiental das corujas da espécie "buraqueira", que habitam o local.

Na área, foram construídas áreas de preservação em círculos para manter os ninhos existentes. Uma escultura de corujas em madeira, cujos olhos são de luzes de Leds que acendem, foi fixada na praça.

O novo espaço de convivência possui uma pista de cooper, parque, mesas para jogos, equipamentos de ginástica, postes decorativos, banheiros, além de calçadas com acessibilidade.



De acordo com a gestão da cidade, a Secretaria de Infraestrutura foi a responsável pelo projeto e construção do equipamento.

“O trabalho foi todo montado para não prejudicar a preservação das corujas que não saíram do local. Os ninhos foram todos localizados e, em cada um deles, existe uma área de preservação com um raio de 5 metros em torno e a vegetação natural permaneceu", afirmou o secretário de Infraestrutura, Lídio Valença.



A inauguração da praça está prevista para o fim do mês de janeiro.

Veja também

NATUREZA Metade macho, metade fêmea: o estranho pássaro avistado na Colômbia