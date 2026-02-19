A- A+

MEIO AMBIENTE Paulista: Núcleo de Sustentabilidade Urbana identifica novo ninho de tartarugas em Maria Farinha Na Praia de Enseadinha, no Janga, 57 filhotes da espécie tartaruga-de-pente deixaram ovos

Na última Quarta-feira de Cinzas (18), a Prefeitura de Paulista, por meio da equipe do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), identificou a eclosão de um dos 17 ninhos de tartarugas marinhas localizados na orla do Janga, na Praia de Enseadinha, conhecida como berçário natural destes animais no litoral norte.

Ao todo, cerca de 57 filhotes de tartaruga-de-pente, espécie mais comum na região, deixaram os ovos e subiram à superfície da areia. Já na Terça-feira de Carnaval (17), em Maria Farinha, a poucos quilômetros de distância, a equipe identificou e delimitou a área de outro novo ninho encontrado, que se soma aos outros três já identificados na mesma praia.

Os 21 ninhos fazem parte da temporada reprodutiva 2025-2026, período em que as tartarugas marinhas seguem em direção às praias para depositar seus ovos. Após serem identificados, permanecem sob monitoramento técnico da Semma até a eclosão dos filhotes, que varia de 45 a 60 dias.

De acordo com Jocelane Cavalcanti, coordenadora do NSU, quando uma equipe chegou no local, às 6h dessa quarta-feira, os pequenos animais estavam prontos para irem ao mar. Ela destacou a importância do trabalho de monitoramento realizado pela Prefeitura, responsável por identificar e delimitar a área de desova, que tem como intuito proteger e preservar a espécie, que é alvo de vários perigos que evidenciam o risco de extinção cada vez mais.

“O desafio já começa no momento em que a tartaruga coloca os ovos. Se a Prefeitura não cercasse os ninhos haveria o risco de compactação da areia por carros e bicicletas que circulam na praia, além da perfuração por guarda-sóis. Há ainda ameaças de predadores marinhos, além de aves como as garças, entre outros animais. Há também os riscos gerados pelo homem, que estão por toda parte, como poluição plástica, captura acidental, a caça, que é proibida, assim como a coleta. Por isso, é importante que todos colaborem para a preservação destes animais pré-históricos que podem conviver em equilíbrio no nosso meio ambiente se preservados”, destaca.

A Semma reforça e alerta à população: ao avistar ninhos ainda não identificados ou tartarugas em processo de desova, é importante e dever dos munícipes e turistas informa o fato ao Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), pelo WhatsApp (81) 99836-9947, ou à Guarda Civil Municipal, por meio do número 153.

Em caso de nascimento de filhotes, ao comunicar o ocorrido, a orientação é manter distância e evitar o uso de flash durante as fotografias, especialmente em direção ao rosto dos pequenos animais. Foto: Divulgação / Cortesia SEMMA

