SAÚDE Paulista oferece exames de mamografia no Fragoso nesta quinta-feira (29) Serviço é destinado para mulheres com faixa etária entre 40 e 74 anos

A unidade móvel de mamografia estará, na próxima quinta-feira (29), estacionada na Escola Municipal Agamenon Magalhães, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Fragoso, em Paulista, realizando exames de mamografia.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Paulista, por meio da Secretaria de Saúde e da Coordenação de Saúde da Mulher, que tem como objetivo o fortalecimento das ações de prevenção e cuidado com a saúde das mulheres do município.

Ao todo, 80 exames de mamografia serão oferecidos por dia, sendo 40 no turno da manhã e 40 à tarde, com atendimentos das 8h às 16h.

O serviço é destinado a mulheres com idades entre 40 e 74 anos, conforme a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde. Para realizar o exame, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

