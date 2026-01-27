Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Paulista oferece exames de mamografia no Fragoso nesta quinta-feira (29)

Serviço é destinado para mulheres com faixa etária entre 40 e 74 anos

Reportar Erro
Unidade móvel de mamografia da Secretaria de Saúde da Prefeitura de PaulistaUnidade móvel de mamografia da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Paulista - Foto: SEI / PMP / Divulgação

A unidade móvel de mamografia estará, na próxima quinta-feira (29), estacionada na Escola Municipal Agamenon Magalhães, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Fragoso, em Paulista, realizando exames de mamografia. 

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Paulista, por meio da Secretaria de Saúde e da Coordenação de Saúde da Mulher, que tem como objetivo o fortalecimento das ações de prevenção e cuidado com a saúde das mulheres do município.

Leia também

• Carnaval 2026: Olinda reforça integração com o Governo Estadual para garantir a segurança na folia

• Carnaval 2026: Olinda abre cadastramento para catadores de resíduos nesta quarta-feira (28)

• Caminhão que transportava madeira tomba na BR-101, em Paulista, e interdita faixa da pista

Ao todo, 80 exames de mamografia serão oferecidos por dia, sendo 40 no turno da manhã e 40 à tarde, com atendimentos das 8h às 16h.

O serviço é destinado a mulheres com idades entre 40 e 74 anos, conforme a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde. Para realizar o exame, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter