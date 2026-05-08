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Região Metropolitana do Recife Paulista oferta cursos gratuitos de inteligência artificial, letramento digital e vendas online Podem participar das capacitações público a partir dos 16 anos, com conhecimentos básicos de informática

Moradores de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, podem se inscrever nos cursos gratuitos de inteligência artificial (IA) aplicada a marketing digital, vendas online e letramento digital, ofertados pela gestão da cidade, em parceria com o Instituto Darwin.



Podem participar das capacitações pessoas a partir dos 16 anos, com conhecimentos básicos de informática.



O curso de IA contará com nove turmas de 25 alunos, totalizando 225 vagas, terá carga horária de 100 horas/aula e duração de 25 dias, com quatro horas diárias de atividades.

Já os cursos de letramento digital e vendas online são voltados para mulheres e terão duração de 15 dias, também com quatro horas de aula por dia, totalizando 60 horas/aula.



O número total de vagas não foi informado pela gestão. As aulas serão realizadas no Cras I, que fica em Paratibe.

De acordo com a Prefeitura de Paulista, o objetivo é preparar os participantes para as novas demandas profissionais nas áreas de tecnologia e marketing.



As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Darwin, através dos links abaixo:

- Inscreva-se no curso "Inteligência Artificial".

- Inscreva-se no curso "Letramento Digital".

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