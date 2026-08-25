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POLÍCIA Paulista: operação da PM detém seis suspeitos e apreende cinco armas em Maranguape II Ação da PM na madrugada desta terça (25) impediu ataque de organização criminosa no bairro de Jaguarana

Seis suspeitos, entre eles dois menores de idade, foram detidos na madrugada desta terça-feira (25), no bairro de Maranguape II, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), durante uma operação da Polícia Militar de Pernambuco.

Durante as abordagens, também foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo três revólveres calibre .38, uma pistola calibre .380 e uma espingarda calibre 12, munições variadas e pedras de crack.

Segundo a PM, a ocorrência teve início por volta das 4h, após uma denúncia de "uma possível ação de integrantes de uma organização criminosa" numa região conhecida como "Casinhas".

Os suspeitos estariam planejando um ataque no bairro de Jaguarana, também localizado no município de Paulista. Os bairros estão localizados a 2,6 quilômetros de distância.

Ainda de acordo com a PM, ao chegarem no endereço indicado na denúncia, os agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar teriam interceptado o primeiro homem, que tentou fugir portando uma arma de fogo.

Os militares montaram, com apoio de um grupo tático, um cerco na região e conseguiram deter mais cinco pessoas.

Os seis suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, onde a ocorrência foi apresentada para adoção das medidas cabíveis.

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