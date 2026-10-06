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PAULISTA Paulista passa a exigir autorização para realização das corridas de rua A solicitação deve ser feita com 60 dias de antecedência; portaria também define regras para sinalização, agentes de apoio, ambulância e visita técnica antes dos eventos

A prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, passou a exigir autorização para a realização de corridas de rua e eventos esportivos que utilizem ou provoquem alterações temporárias no trânsito das vias públicas do município.

A regra está prevista na Portaria Normativa nº 12/2026, publicada nesta última segunda-feira (5) pela Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil (SSCMDC).

Os organizadores deverão solicitar a autorização com pelo menos 60 dias de antecedência e apresentar um Plano de Trabalho. A liberação dependerá ainda de uma visita técnica, preferencialmente realizada 30 dias antes do evento.

A vistoria contará com a participação de agentes de trânsito e vai avaliar o percurso, a sinalização, as condições de circulação e as intervenções necessárias no trânsito.

A portaria estabelece referências mínimas para a sinalização. Percursos de 1 quilômetro deverão contar com 50 cones; os de 5 quilômetros, 250; e os de 10 quilômetros, 500. Também estão previstos dois batedores para provas de 5 quilômetros e quatro para as de 10 quilômetros.

A organização deverá disponibilizar um agente de apoio em cada cruzamento que necessite de controle e outro a cada 400 metros do percurso.

Os quantitativos poderão ser ajustados após avaliação técnica, considerando a extensão da prova, o número de participantes e espectadores, as condições de circulação e os riscos identificados.

Os eventos deverão contar com uma ambulância e equipe de enfermagem durante todo o período da atividade. A estrutura poderá ser ampliada conforme o número de participantes, a duração, o percurso e outras características da prova.

“A portaria foi criada para garantir mais segurança nas corridas de rua, tanto para os atletas quanto para pedestres e motoristas. A organização do evento também é responsável pela estrutura necessária, como sinalização, controle do percurso e atendimento de emergência. A Prefeitura incentiva o esporte, mas, acima de tudo, tem o compromisso de preservar vidas e reduzir os riscos durante essas atividades.”, disse o secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil, José Ricardo Medeiros.

Documentação

Para competições realizadas em vias abertas à circulação, os organizadores deverão apresentar a documentação e as garantias previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Entre as exigências estão a autorização da respectiva confederação esportiva ou entidade estadual filiada, caução ou fiança para eventuais danos materiais à via, seguro contra riscos e sinistros em favor de terceiros e comprovante de pagamento dos custos operacionais gerados ao órgão competente.

O descumprimento dos critérios e obrigações poderá resultar no indeferimento ou na cassação da autorização e do alvará do evento, além das demais penalidades administrativas previstas na legislação.

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