SAÚDE Paulista: Policlínica Hélio Inácio promove ação em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Iniciativa acontece nesta quarta-feira (11) e tem como objetivo ressaltar a importância feminina na sociedade

A Secretaria de Saúde de Paulista promove nesta quarta-feira (11), a partir das 9h, uma ação especial voltada às usuárias da unidade de saúde. A iniciativa faz alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no último domingo (8), e tem como intuito valorizar e reconhecer a importância das mulheres, bem como reforçar a promoção da saúde feminina.

A programação será realizada na própria unidade de saúde e contará com um momento de acolhimento e integração entre profissionais de saúde e pacientes.

Durante a atividade, será oferecido um café da manhã especial para as participantes, criando um ambiente de confraternização para as mulheres atendidas na unidade.

A ação também inclui práticas integrativas de saúde, com sessões de ventosaterapia. A técnica é utilizada para auxiliar no alívio de tensões musculares e promover relaxamento, contribuindo para o bem-estar das participantes. A atividade também busca celebrar a força, a resiliência e a trajetória das mulheres.

A Policlínica Hélio Inácio está localizada na Rua 63, nº 296, no bairro de Jardim Paulista Baixo.

