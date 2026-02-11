Paulista promove Baile Carnavalesco da Pessoa Idosa nesta quinta-feira (12)

A- A+

O Baile Carnavalesco da Pessoa Idosa chega à sua 11ª edição, nesta quinta-feira (12), abrindo os festejos carnavalescos do município.

O evento é promovido pela Prefeitura do Paulista, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, Políticas sobre Drogas, Direitos Humanos e Juventude; Saúde; Turismo e Cultura; Educação e; Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMIP).

Tradicionalmente realizado no Clube Municipal Prefeito Geraldo Pinho Alves, no bairro do Nobre, o evento será realizado nesta quinta-feira, a partir das 15h, com apresentação de blocos líricos, orquestra de frevo, grupo de passistas, além de atração surpresa.

Nesta edição, o Baile terá como homenageada uma das agremiações mais tradicionais do município, o Bloco Lírico Sempre Feliz, de Paratibe, que completa 25 anos e o Bloco das Poderosas do Janga, que chegam aos seus 15 anos de pura vitalidade.

Público idoso se divertindo durante o 10ª Baile Carnavalesco da Pessoa Idosa. Foto: Fabiano Alves / Arquivo

O baile é organizado por comissão específica composta por representantes das secretarias e conselheiros do COMIP, se reunindo desde janeiro para planejamento da estrutura, visando promover um espaço de alegria, harmonia e segurança para os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Programa Saúde em Movimento além, da população em geral.

