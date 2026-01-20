Ter, 20 de Janeiro

EDUCAÇÃO

Paulista reabre pré-matrículas online para vagas remanescentes da rede municipal de ensino

O procedimento poderá ser realizado entre os dias 22 e 30 de janeiro, exclusivamente pelo site da prefeitura

Prefeitura recomenda que pais e responsáveis façam o processo com antecedência para evitar contratempos

A Prefeitura de Paulista deverá reabrir o sistema online de pré-matricula dos estudantes que ainda desejam uma das vagas remanescentes da rede municipal de ensino.

O cadastro poderá ser feito a partir desta quinta-feira (22) e tem prazo final na  próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro.

Para ter direito, é preciso acessar o site da prefeitura. A pré-matrícula deve ser feita de forma totalmente virtual.

Após a confirmação no sistema, os pais ou responsáveis devem se dirigir imediatamente à unidade escolar escolhida para efetivar a matrícula de forma presencial, apresentando toda a documentação exigida.

A Secretaria de Educação e Esportes do município reforça que a matrícula só será considerada concluída após a entrega completa dos documentos e orienta que os responsáveis não deixem o processo para a última hora.

Os estudantes que não efetivaram a matrícula no período anterior deverão realizar novo cadastro e uma nova pré-matrícula para concorrer às vagas ainda disponíveis na rede municipal. 

Documentação necessária:

