EDUCAÇÃO Paulista reabre pré-matrículas online para vagas remanescentes da rede municipal de ensino O procedimento poderá ser realizado entre os dias 22 e 30 de janeiro, exclusivamente pelo site da prefeitura

A Prefeitura de Paulista deverá reabrir o sistema online de pré-matricula dos estudantes que ainda desejam uma das vagas remanescentes da rede municipal de ensino.

O cadastro poderá ser feito a partir desta quinta-feira (22) e tem prazo final na próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro.

Para ter direito, é preciso acessar o site da prefeitura. A pré-matrícula deve ser feita de forma totalmente virtual.

Após a confirmação no sistema, os pais ou responsáveis devem se dirigir imediatamente à unidade escolar escolhida para efetivar a matrícula de forma presencial, apresentando toda a documentação exigida.

A Secretaria de Educação e Esportes do município reforça que a matrícula só será considerada concluída após a entrega completa dos documentos e orienta que os responsáveis não deixem o processo para a última hora.

Os estudantes que não efetivaram a matrícula no período anterior deverão realizar novo cadastro e uma nova pré-matrícula para concorrer às vagas ainda disponíveis na rede municipal.

Documentação necessária:

Requerimento de matrícula preenchido e assinado;

Declaração de transferência provisória ou histórico/certificado escolar (exceto para o 1º ano do Ensino Fundamental);

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência do último mês (com CEP);

Carteira de vacinação atualizada;

Comprovante do tipo sanguíneo e fator RH;

Foto 3x4 recente;

NIS (para beneficiários do Bolsa Família ou similar);

CPF do estudante;

Documento oficial com foto e CPF dos pais e/ou responsáveis;

Autodeclaração de cor/raça.

