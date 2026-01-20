Paulista reabre pré-matrículas online para vagas remanescentes da rede municipal de ensino
O procedimento poderá ser realizado entre os dias 22 e 30 de janeiro, exclusivamente pelo site da prefeitura
A Prefeitura de Paulista deverá reabrir o sistema online de pré-matricula dos estudantes que ainda desejam uma das vagas remanescentes da rede municipal de ensino.
O cadastro poderá ser feito a partir desta quinta-feira (22) e tem prazo final na próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro.
Para ter direito, é preciso acessar o site da prefeitura. A pré-matrícula deve ser feita de forma totalmente virtual.
Após a confirmação no sistema, os pais ou responsáveis devem se dirigir imediatamente à unidade escolar escolhida para efetivar a matrícula de forma presencial, apresentando toda a documentação exigida.
A Secretaria de Educação e Esportes do município reforça que a matrícula só será considerada concluída após a entrega completa dos documentos e orienta que os responsáveis não deixem o processo para a última hora.
Os estudantes que não efetivaram a matrícula no período anterior deverão realizar novo cadastro e uma nova pré-matrícula para concorrer às vagas ainda disponíveis na rede municipal.
Documentação necessária:
- Requerimento de matrícula preenchido e assinado;
- Declaração de transferência provisória ou histórico/certificado escolar (exceto para o 1º ano do Ensino Fundamental);
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Comprovante de residência do último mês (com CEP);
- Carteira de vacinação atualizada;
- Comprovante do tipo sanguíneo e fator RH;
- Foto 3x4 recente;
- NIS (para beneficiários do Bolsa Família ou similar);
- CPF do estudante;
- Documento oficial com foto e CPF dos pais e/ou responsáveis;
- Autodeclaração de cor/raça.