Paulista realiza Baile da Alegria Sem Barreiras com foco em acessibilidade e inclusão
Ação é voltada para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência (PcD)
A Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Políticas sobre Drogas, Direitos Humanos e Juventude, realizará o Baile da Alegria Sem Barreiras nesta quarta-feira (11), a partir das 14h, no Clube Municipal Prefeito Geraldo Pinho Alves, no bairro do Nobre, com programação até as 17h.
A iniciativa é voltada para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência (PcD) e integra a programação de Carnaval da cidade.
Promovido pelas Diretorias da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o evento tem como objetivo fortalecer a inclusão social, o respeito e a diversidade, garantindo o acesso ao lazer e à cultura de forma acessível.
De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Políticas sobre Drogas, Direitos Humanos e Juventude do Paulista, Amanda Ramos, o evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a garantia de direitos.
“Nossa missão é garantir que Paulista seja uma cidade inclusiva, onde o acesso ao lazer aconteça de forma digna, acessível e respeitosa. Queremos reforçar que o Carnaval é uma festa para todos”, pontuou.