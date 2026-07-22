A- A+

MEIO AMBIENTE Paulista realiza monitoramento da qualidade das águas do Rio Timbó e promove plantio de mangues Aberta ao público, a iniciativa busca incentivar a participação da população em atividades de educação ambiental e será realizada neste domingo (26)

A prefeitura de Paulista, por meio do Núcleo de Mudanças Climáticas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza, neste domingo (26), às 9h, uma iniciativa de monitoramento participativo da qualidade da água do Rio Timbó, em Maria Farinha.

A programação será realizada no Restaurante Villa Pier Gourmet, localizado na Rua Rosa Martiniana de Paula, e também inclui o plantio de mudas de mangue.

Ao longo das atividades, serão coletadas amostras da água do rio para análise imediata, permitindo que os participantes acompanhem a interpretação dos resultados e tenham ciência sobre a qualidade da água e do ecossistema dos manguezais da região.

Aberto ao público e com uma programação que conta com atividades de conscientização, a prefeitura de Paulista realiza, neste domingo (26), o monitoramento da qualidade da água do Rio Timbó e promove também o plantio de mudas de mangue. Foto: João Gonçalves / SEI

Aberto ao público e com uma programação que conta com atividades de conscientização, a prefeitura de Paulista realiza, neste domingo (26), o monitoramento da qualidade da água do Rio Timbó e promove também o plantio de mudas de mangue. Foto: João Gonçalves / SEI

Aberto ao público e com uma programação que conta com atividades de conscientização, a prefeitura de Paulista realiza, neste domingo (26), o monitoramento da qualidade da água do Rio Timbó e promove também o plantio de mudas de mangue. Foto: João Gonçalves / SEI

Aberto ao público e com uma programação que conta com atividades de conscientização, a prefeitura de Paulista realiza, neste domingo (26), o monitoramento da qualidade da água do Rio Timbó e promove também o plantio de mudas de mangue. Foto: João Gonçalves / SEI

Aberto ao público e com uma programação que conta com atividades de conscientização, a prefeitura de Paulista realiza, neste domingo (26), o monitoramento da qualidade da água do Rio Timbó e promove também o plantio de mudas de mangue. Foto: João Gonçalves / SEI

Aberto ao público e com uma programação que conta com atividades de conscientização, a prefeitura de Paulista realiza, neste domingo (26), o monitoramento da qualidade da água do Rio Timbó e promove também o plantio de mudas de mangue. Foto: João Gonçalves / SEI



A ação é aberta ao público e busca incentivar a participação da população local, e de outros municípios vizinhos, em atividades de educação ambiental, aproximando a população das práticas de conservação dos recursos naturais, um caminho para fortalecer a consciência sobre a importância da preservação dos mangues.

A iniciativa é promovida em parceria entre a prefeitura de Paulista, a Fundação SOS Mata Atlântica, a ONG BioMatas, o Grupo Greengirl e o Villa Pier Gourmet.

Os participantes devem utilizar roupas leves, preferencialmente com proteção UV, calçados fechados, além de levar garrafa de água, boné, viseira ou chapéu, protetor solar e um lanche para a confraternização que acontecerá no final da programação das atividades.

Serviço:

Monitoramento da Qualidade das Águas do Rio Timbó e Plantio de Mudas de Mangues

Local: Restaurante Villa Pier Gourmet

Data: Domingo, 26 de julho

Horário: A partir das 9h

Endereço: Rua Rosa Martiniana de Paula, s/n - Maria Farinha, Paulista

Realização: Prefeitura de Paulista

Veja também