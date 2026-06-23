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FUTMESA Paulista realiza seletiva gratuita para a Copa Pernambucana de Futmesa nesta quinta-feira (25) Processo seletivo será realizado no Clube Municipal do Nobre; 12 atletas masculinos serão escolhidos para representar o município na etapa estadual

Os praticantes de futmesa têm uma oportunidade ouro nesta quinta-feira (25). A Prefeitura do Paulista, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, realiza, às 19h, uma seletiva oficial no Clube Municipal do Nobre para escolher os atletas que vão representar a cidade na etapa estadual da Copa Pernambucana.

A triagem visa fortalecer o esporte local e incentivar a descoberta de novos talentos. Nesta primeira etapa, a disputa será exclusivamente masculina, com jogos nas modalidades individual (solo) e em dupla.



Ao todo, 12 atletas serão selecionados para a delegação de Paulista - garantindo três classificados para cada uma das quatro faixas etárias do torneio: de 9 a 12 anos, 13 a 15 anos, 16 a 20 anos e 21 anos ou mais.

De acordo com a gestão municipal, uma seletiva voltada especificamente para o público feminino está sendo planejada para a próxima fase do projeto.

O superintendente de Esportes do Paulista, Emmanuel Soares, destacou o crescimento da modalidade na Região Metropolitana.

"A futmesa tem crescido de forma significativa e despertado o interesse de atletas de diferentes idades. Essa seletiva representa uma excelente oportunidade para que os participantes possam competir em alto nível e representar Paulista em uma competição estadual. Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva, ampliar o acesso às modalidades emergentes e valorizar os talentos da nossa cidade", afirmou.

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